BIST 100, Güne Yüzde 0,95 Artışla Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100, Güne Yüzde 0,95 Artışla Başladı

01.07.2025 13:30
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.042,78 puana çıkarak yüzde 0,95 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kazanarak 10.042,78 puana çıktı.

Dün 9.948,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,45 puan artışla 9.972,96 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 94,28 puan ve yüzde 0,95 değer kazanarak 10.042,78 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.940,37, en yüksek 10.086,11 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,1, sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken 20'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 345 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3780 ve dolar/yen paritesi 142,95 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8660 liradan, avro 47,1340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 yükselişle 3 bin 345 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 66,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100, Güne Yüzde 0,95 Artışla Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100, Güne Yüzde 0,95 Artışla Başladı - Son Dakika
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