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BIST 500 Endeksi'nin hesaplama yöntemi değişti - Son Dakika
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BIST 500 Endeksi'nin hesaplama yöntemi değişti

Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksi'nin hesaplama yöntemini değiştirdiğini duyurdu. Endeks, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verileri yerine bugünden itibaren eş anlı verilerden hesaplanacak.

BIST 500 Endeksi\'nin hesaplama yöntemi değişti
22.12.2023 - 15:42,
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Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksi'nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, bugünden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başladığını duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Borsamız tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer almakta olup, BIST 500 Endeksi 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlamıştır." denildi.

Kaynak: AA
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