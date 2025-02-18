Bitaksi'den KAÇUV'a Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Bitaksi'den KAÇUV'a Destek

Bitaksi\'den KAÇUV\'a Destek

Bitaksi, tedavi sürecindeki çocuk ve ailelere ücretsiz ulaşım desteği sağlamak için KAÇUV ile iş birliği yaptı.

18.02.2025 12:08
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Dijital taksi çağırma platformu Bitaksi, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile anlamlı bir iş birliğine başladı. KAÇUV'un Cerrahpaşa ve Pendik'teki Aile Evleri'nde konaklayan aileler, tedavi süreçlerinde hastanelere olan ulaşım ihtiyaçlarını Bitaksi'nin sağladığı ücretsiz yolculuk desteğiyle kolaylaştırıyor.

Bitaksi, kanser tedavisi gören çocukların tedavi süreçlerinde, çocukların ve ailelerinin psikolojik, sosyal ve fiziksel açıdan yaşam kalitelerini artıracak çalışmalar yapan KAÇUV ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Bu iş birliği kapsamında, tedavi için İstanbul'a gelen ve KAÇUV'un Cerrahpaşa ve Pendik'teki Aile Evleri'nde konaklayan çocuk ve ailelerine, tedavi gördükleri hastanelere ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz yolculuk desteği sağlanıyor. Hastanelere rahatça ulaşabilmeleri ve tedavi sonrasında yaşadıkları şehirlere dönüşlerinde kolaylıkla havalimanı ve garlara erişebilmeleri için hazırlanan yolculuk kuponları, KAÇUV tarafından ailelere ihtiyaçları doğrultusunda ulaştırılıyor. Bu destek, tedavi sürecinde ailelerin yaşadığı zorlukları hafifletmeyi ve onların yükünü bir nebze olsun azaltmayı amaçlıyor.

Sancaklı: "Her yolculukta umut taşıyoruz"

Bitaksi CEO'su Kaan Sancaklı, iş birliğinin kendileri için taşıdığı manevi değeri şu sözlerle ifade etti: "Kanserle mücadele eden çocukların iyileşme sürecinde tedaviye erişimleri hayati önem taşıyor. Bu çocuklar aileleriyle birlikte İstanbul'a gelerek KAÇUV'un onlara sağladığı Aile Evleri'nde konaklıyorlar. Onların bu zorlu süreçte, tedavi için hastanelere rahatça ulaşmalarına destek olabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Sağladığımız ücretsiz ulaşım desteğiyle hem çocukların hem de ailelerin yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyoruz."

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız ise "Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri için tedavi süreci yalnızca tıbbi müdahalelerle sınırlı değil; aynı zamanda psikolojik, sosyal ve ekonomik pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. Bu noktada, ailelerin en büyük önceliği çocuklarının tedavisine kesintisiz odaklanabilmek olmalı. Bitaksi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, tam da bu ihtiyaca yönelik hayata geçirilen bir proje oldu. Bu iş birliği ile İstanbul'a sağlık göçü yaparak gelen ve KAÇUV Aile Evleri'nde konaklayan ailelerin, hastanelere güvenli ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

KAÇUV olarak böyle kıymetli iş birliklerinden aldığımız güç ile daha fazla çocuğa umut olabilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

KAÇUV'un desteklediği çocukların 414'ü İstanbul dışından

KAÇUV, Türkiye'nin 76 farklı şehrinde kanser tedavisi gören 2 bin 163 çocuğu destekliyor. 2023 verilerine göre bu çocukların yüzde 30'u İstanbul'da ikamet ederken yüzde 19'u ise İstanbul dışında ikamet edip tedavi için İstanbul'a geliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden tedavi amacıyla İstanbul'a gelen 791 farklı çocuğa ve ailesine KAÇUV Aile Evleri'nde toplamda 12 bin 455 günlük konaklama desteği sağlandı.

Yapılan açıklamaya göre; çocukluk çağı kanserleri, tüm kanser türlerinin yüzde 2-4'ünü kapsıyor. Dünyada çocukluk çağı kanseri tanısının 400 bini aştığı ve nükseden tanılar ile dünya genelinde 450 bin - 500 bin çocukluk çağı kanser öyküsünün olduğu biliniyor. Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 3 bin 500 - 4 bin yeni tanı alındığı biliniyor. Nükseden tanılar ile yılda 4 bin 500- 5 bin kanser öyküsünün olduğu ve tedavilerinin devam ettiği tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, BiTaksi, Ekonomi, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitaksi'den KAÇUV'a Destek - Son Dakika

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