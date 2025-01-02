Bitkisel Üretimde Yükseliş ve Düşüşler

Ekonomi

MEHMET CAN TOPTAŞ/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye'de geçen yıl bitkisel üretim bir önceki yıla göre zeytinde yüzde 146,7, Antep fıstığında yüzde 117,6 artarak çiftçisini mutlu ederken limon ve portakal üreticileri ise umduklarını bulamadı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bitkisel ürün grupları içinde, geçen yıl 2023 yılına kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 azalış gerçekleşti.

Buğdayda düşüş yüzde 5,5 ve üretim 20,8 milyon ton, mısırda yüzde 10 ve 8,1 milyon ton, arpada yüzde 12 ve 8,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Patates üretimi ise 2024'te yıllık bazda yüzde 21,1 artış gösterdi. Geçen yıl 6,9 milyon ton patates üretildi.

Bezelyede 5 bin 353 ton üretim gerçekleştirilirken yüzde 40,9 artış yaşandı.

Yeşil mercimek üretimi de bu dönemde yüzde 42 artarak 71 bin tona ulaşırken, kırmızı mercimek üretimi yüzde 4,5 düşerek 405 bin tona geriledi.

Kuru fasulye üretimi ise yüzde 16,3'lük azalışla 279 bin ton olurken, nohut üretimi değişmeyerek 575 bin ton olarak hesaplandı.

Yağlı tohumlardan yer fıstığı üretimi yüzde 33,3 artarak 247 bin tona yükseldi, ayçiçeği üretimi ise değişim göstermeyerek 2 milyon 195 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Antep fıstığı üretimi arttı

Parfümeri ve eczacılık alanlarında kullanılan lavanta üretimi yüzde 4,6 azalarak 9 bin 70 tona geriledi. Ada çayı üretimi yüzde 25,7 düşerek 2 bin 329 ton oldu. Haşhaş üretimi de yüzde 19,1 düşerek 6 bin 412 ton oldu.

Kayısı üretimi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 69,2 yükselerek 1 milyon 269 bin tona, avokado üretimi de yüzde 67,7 artarak 64 bin 500 tona çıktı. Armut üretimi de bu dönemde yüzde 18'lik yükselişle 630 bin 500 tona ulaştı.

Bu dönemde zeytin ve Antep Fıstığı üretimindeki artış dikkati çekti. Zeytin üretimi geçen yıl 2023'e göre yüzde 146,7 artarak 3 milyon 750 bin tona, Antep fıstığı üretimi yüzde 117,6 yükselerek 383 bin tona yükseldi.

Turunçgillerde üretim yüzde 30,4 düştü

Söz konusu dönemde turunçgillerde üretim yüzde 30,4 geriledi. Greyfurt üretimi yüzde 47,3 azalarak 150 bin ton, mandalina üretimi yüzde 32,7 düşerek 1 milyon 988 bin ton oldu. Portakal üretimi de yüzde 30,3 azalarak 1 milyon 610 bin tona, limon üretimi de yüzde 25,6'lık düşüşle 1 milyon 730 bin tona geriledi.

Baharat bitkilerinden kimyondaki üretim artışı da dikkati çekti. Bu bitki türünde üretim anılan dönemde yüzde 48,2 yükselerek 17 bin 18 ton oldu.

Soğan üretimi arttı, sarımsak üretimi düştü

Yumru ve kök sebzelerden kuru soğanın üretimi yüzde 1,2 artışla 2 milyon 632 bin tona yükseldi, taze sarımsak üretimi yüzde 6 düşerek 50 bin 870 tona geriledi.

Domates üretimi yüzde 9,9 arttı ve 14 milyon 617 bin ton olarak gerçekleşti. Hıyar üretimi ise yüzde 6,9 azalarak 1 milyon 743 bin tona düştü.

Kavun ve karpuz üretimi sırasıyla yüzde 5,4 ve 1,6 arttı. Kavun üretimi 2024'te 1 milyon 479 bin ton, karpuz üretimi 3 milyon 198 bin ton olarak kayıtlara geçti.