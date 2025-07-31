Bitlis Eren Üniversitesi'nde Bal Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde Bal Üretimi Artıyor

Bitlis Eren Üniversitesi\'nde Bal Üretimi Artıyor
31.07.2025 09:14
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Bitlis Eren Üniversitesi, bu yıl 1,5 ton bal hedefliyor. Ana arı üretimiyle kalite ve verim artıyor.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Rahva yerleşkesinde 4 yıl önce birkaç kovanla başlayan ve 150 kovana ulaşan bal üretiminde bu sene yaklaşık 1,5 ton bal elde edilmesi hedefleniyor.

Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde üretilen balların hasadına katılan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kaliteli bal üretmek ve bu alanda üretim yapan çiftçilere de destek olmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kovanların açılmasının ardından arıların yaptıkları kasnak balları tek tek inceleyen Elmastaş, verimin üst seviyede olduğu bölgede bal rekoltesini artırmak üzere çeşitli bitkilerin ekildiğini de ifade etti. Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Bu senenin ilk bal sağımını yaptık. Birkaç gün devam edecek. Arıcılıkla ilgili bazı çalışmalar yaptık. Kolonilerimizi biraz arttırdık. Teknik arıcılık anlamında bazı çalışmalarımız oldu. Özellikle ana arı üretimi noktasında başarılı çalışmalarımız oldu. Kafkas ve Anadolu ırklarında ana arı üretimini yaptık ve yeniledik. Üretimin daha kaliteli olması adına ana arıları yeniledik. Bundan dolayı bu seneki genel klimatik şartları da göz önüne alarak verimin daha iyi olduğunu görüyoruz. Verimli bir yıl olacak inşallah. Biz tabii bu kolonilerimizi arttırdık ama araştırma amaçlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan da analizlerimizi yapıyoruz. En son 3 tane parametreden de üniversitemiz geçti. Analiz laboratuvarımız şu anda uluslararası düzeyde akredite çalışmalarını sürdürmekte. Dolayısıyla üretim anlamında işletmemizi geliştiriyoruz, bir taraftan da analiz imkanlarını, farklı parametreleri de işin içine katarak sürdürüyoruz. Özellikle bu sene Kafkas ırkı ve Anadolu ırkı ana arı üretimini kendimiz gerçekleştirip inşallah bundan sonra çiftçilerimiz için de bunu yapmaya çalışacağız" dedi.

Bal üretiminde verimi artırmak ve maliyetleri düşürmek için ana arı üretimine de başladıklarını ifade eden Rektör Elmastaş, "Ana arı üretimi Türkiye'de oldukça maliyetli bir iş. Bitlis'teki üreticilerimiz dışarıdan çok maliyetli bir şekilde temin ediyorlar. Daha ekonomik, daha az maliyetli bir şekilde üniversitelerimiz tarafından inşallah üretim olacak ve çiftçilerimiz buradan yararlanabileceklerdir. Bizim şu anda 150 civarında kovanımız var. Tabii bu sene biraz verim yüksek. Geçen sene Türkiye ortalaması kovan başına 10 kilo civarıydı. Bu sene zannedersem daha fazla. Yani benim tahminim geçen seneye göre iki kattan daha fazla ya da o civarda bir verim bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Üretim yaptıkları bölgede hem ana arı üreten hem de farklı bitki türleri ile balın kalitesini artırdıklarını dile getiren Elmastaş, "Bal ormanı dediğimiz, özellikle bazı bitki türlerini dikerek, ağaç türlerini dikerek ormanlaştırma faaliyeti yürütüyoruz. Bölgemiz, kekik, geven gibi floralarla oldukça zengin. Bunun yanında kademeli olarak farklı zamanlarda farklı bitkiler büyütüyoruz. Zamanı gelince çiçekler açıyor. Dolayısıyla daha uzun bir süreye yayılmak adına bazı ağaç türleri de bu anlamda dikiliyor ve bal ormanları oluşturuyoruz. Geçen sene Orman Bölge Müdürlüğü tarafından küçük bir alanda bal ormanı oluşturuldu. Ama şu an ağaçlar daha yeni olduğu için çiçek verme aşamasına gelmedi. Belki önümüzdeki yıllarda oradan da istifade edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bal hasadına Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci ve Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, Hizan MYO Arıcılık Programı Öğretim Görevlisi Muhammed Yunus Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri, akademik ve idari personeller katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bitlis Eren Üniversitesi'nde Bal Üretimi Artıyor - Son Dakika

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