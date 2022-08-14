30 yıllık değirmende doğal un üretimi - Son Dakika
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30 yıllık değirmende doğal un üretimi

14.08.2022 12:34
30 yıllık değirmende doğal un üretimi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan ve Şalışlıoğlu ailesi tarafından işletilen değirmen, civar köylerdeki halk tarafından da kullanılıyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan ve Şalışlıoğlu ailesi tarafından işletilen değirmen, civar köylerdeki halk tarafından da kullanılıyor.

30 yılı geride bırakan değirmen, ilçe merkezindeki çiftçilerin ve köylülerin kendi mahsulleri olan mısır ve buğdayları öğüterek, un haline gelmesi için sorunsuz bir şekilde dönmeye devam ediyor. Güroymak ilçe merkezinde Mehmet Şalışlıoğlu'na ait olan, yaklaşık 30 yıldır çalışan değirmen, yöre halkının yanı sıra ilçe dışından da yoğun ilgi görüyor.

Bazı vatandaşlar mısır ve buğdaylarını öğütmek, bazıları ise işletmenin nasıl çalıştığını öğrenmek için değirmenin yolunu tutuyor. Değirmende; Mehmet Şalışlıoğlu'nun ustalığıyla buğday, mısır ve arpa gibi tahıl ürünleri öğütülerek un elde ediliyor.

Mesleği babasından öğrendiğini söyleyen Mehmet Şalışlıoğlu, 30 senedir değirmencilik mesleğini sürdürdüğünü belirterek, "Değirmenimizde günde ortalama 300 teneke ürün üretiyoruz. Un, köftelik ve dolmalık bulgur, arpa, tavuk yemi üretimi yapıyoruz. Ürünlerimiz 50 kilogramlık torbalarda 430 TL ile satışa sunuyoruz. Buğday son zamanlarda pahalandığından dolayı üretimde sıkıntı yaşıyoruz. Eskiye göre satışlarımızda baya bir azalma oldu. Babamda kalma; aşağı yukarı 30 yıllık geçmişi var. Ben, babamdan öğrendim bu mesleği. Biz elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ettireceğiz" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Güroymak, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 30 yıllık değirmende doğal un üretimi - Son Dakika

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