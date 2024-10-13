Bitlis Karakovan Balı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bitlis Karakovan Balı Hasadı Başladı

Bitlis Karakovan Balı Hasadı Başladı

Doğal ve katkısız Bitlis karakovan balı hasadı, bölge halkı için büyük önem taşıyor.

13.10.2024 09:03
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Türkiye'nin en değerli ve doğal balları arasında yer alan Bitlis karakovan balının hasadına başlandı.

Zengin florası ve geleneksel üretim yöntemleri ile dikkat çeken Bitlis karakovan balı hasadı, hem bölge halkı hem de üreticiler için büyük bir öneme sahip. Bitlis'teki arıcılar, doğal şartlarda yetiştirdikleri arılardan elde ettikleri balı, yüzyıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle hasat ediyor. Özellikle ilaçsız ve katkısız üretim yapılan karakovan balları, sağlık açısından da tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bitlis karakovan balı, yüksek rakımlı yaylalarda üretilmesi ve tamamen organik şartlarda elde edilmesi sebebiyle büyük ilgi görüyor.

Mehmet Beyhan isimli balcı, babamdan miras kalan arıcılık mesleğini yıllardır sürdürdüğünü belirterek, "Köyümüzde karakovan balı üretimi yapıyoruz. Dört yıl önce aldığım hibe desteğiyle işe başladım ve bu yıl hasadımıza başladık. Geçen yıl verim düşüktü, ancak bu yıl verimin daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Beyhan, ürettikleri karakovan balının sağlığa olan faydalarına da dikkat çekerek, "Aromaları bin bir çiçekten toplanan ballarımız, insan sağlığına ve özellikle çocukların gelişimine önemli katkı sağlıyor. Ballarımızda şeker bulunmadığı için şeker hastalığı olan kişiler bile gönül rahatlığıyla tüketebilir" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bitlis Karakovan Balı Hasadı Başladı - Son Dakika

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