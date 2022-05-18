Biyodizel ham maddesi "kanola" çiftçinin yeni umudu oldu - Son Dakika
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Biyodizel ham maddesi "kanola" çiftçinin yeni umudu oldu

18.05.2022 10:02
Biyodizel ham maddesi "kanola" çiftçinin yeni umudu oldu

Türkiye'de ekim alanı hızla artan kanola bitkisi, Eskişehir'de çiftçinin yeni umudu oldu.

Türkiye'de ekim alanı hızla artan kanola bitkisi, Eskişehir'de çiftçinin yeni umudu oldu.

Trakya Bölgesi'nde çiftçiler tarafından yoğun olarak ekilen kanola bitkisi, Eskişehir'de de tarlalarda kendisine yer bulmaya başladı. Biyodizel yakıt ve bitkisel yağ başta olmak üzere mum, ruj, sanayi yağları ve gazete mürekkebi yapımında kullanılabilen kanolaya çiftçilerin ilgisi arttı. Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Kümbet Akpınar Mahallesi'ndeki 75 dönümlük arazisine kanola eken Mehmet Yetim ilçede bir ilke imza attı. Kanola ekerek bölgede geleneksel türlerin yanı sıra alternatif ürünler de ekilebileceğini göstermeyi amaçladığını belirten Yetim, ilk hasat beklentisinin 250 ile 400 kilogram arasında olduğunu kaydetti. Kanola bitkisinin ekim ve yetişme sürecinin zahmetsiz olduğuna değinen Yetim, bir kişinin tüm işlemleri yapabileceğini söyledi.

"Sadece maddiyat için değil bir yandan da çiftçiye örnek olalım diye ektik"

Çiftçilerin farklı ürünler ekmesini ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmesini sağlamak istediğini belirten Mehmet Yetim, "Kanola bitkisini İnönü'de ilk kez ekenlerden biriyim. Bundan çitçinin iyi para kazanacağını söylediler ve ekmemizi tavsiye ettiler. Bunun yemek yağında kullanıldığını, biyodizel olduğunu söylediler. Biz de ekimini yaptık. Bu sene denemek için ektik. İnşallah başarılı oluruz. Diğer çiftçi arkadaşlarımıza da örnek oluruz ve devam ederiz. Bundan verim beklentimiz 250 kilodan 400 kiloya kadar. Sadece maddiyat için değil, bir yandan da çiftçiye örnek olalım diye ektik. Tekirdağ ve Bandırma taraflarında bu bitkiden çiftçilerin güzel para kazandığını duyduk. 'Bu bölgede neden olmasın?' diyerek buna girdik. Pancar ya da ayçiçeği kadar zahmetli bir bitki değil. Ekimini yapıyorsun ve belli aralıklarda suluyorsun. İşi bu kadar. İşçilik neredeyse sıfır. Bir kişi traktörüne malzemesini takarak bu işi yapabiliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Biyodizel ham maddesi kanola çiftçinin yeni umudu oldu
Biyodizel ham maddesi kanola çiftçinin yeni umudu oldu
Biyodizel ham maddesi kanola çiftçinin yeni umudu oldu
Biyodizel ham maddesi kanola çiftçinin yeni umudu oldu
Biyodizel ham maddesi kanola çiftçinin yeni umudu oldu
Biyodizel ham maddesi kanola çiftçinin yeni umudu oldu
Biyodizel ham maddesi kanola çiftçinin yeni umudu oldu
Biyodizel ham maddesi kanola çiftçinin yeni umudu oldu
Biyodizel ham maddesi kanola çiftçinin yeni umudu oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Yetim, Eskişehir, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biyodizel ham maddesi 'kanola' çiftçinin yeni umudu oldu - Son Dakika


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