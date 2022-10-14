İki ilçe arasında 1 Ocak'tan bugüne kadar 863 feribot seferi düzenlendi, 68 bin 597 yolcu ve 16 bin 792 araç taşındı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Datça, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bodrum-Datça arasında 863 feribot seferi yapıldı - Son Dakika

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