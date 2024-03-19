Bolu'da Patates Ekimi Başladı, Üreticiler Sezondan Umutlu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bolu'da Patates Ekimi Başladı, Üreticiler Sezondan Umutlu

Bolu\'da Patates Ekimi Başladı, Üreticiler Sezondan Umutlu

Bolu, 'Patates diyarı' olarak bilinen şehirlerden biri olup, üreticiler patates ekimine başladı. Geçtiğimiz yıllarda patates yerine dane mısıra yönelen çiftçiler, bu yıl tekrar patates ekmeye karar verdi. Üreticiler, yeni sezondan umutlu olsa da tohum maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle satış fiyatlarını belirleyemiyor.

19.03.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Patates diyarı" olarak bilinen Bolu'da üreticiler patates ekimine başladı. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi bırakarak dane mısıra yönelen ancak bu yıl yeniden patates ekmeye başlayan çiftçiler sezondan umutlu.

Patates denilince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bolu'da patates ekimi başladı. Üreticilerin mart ayının son günlerinde ve nisan ayının ilk günlerinde patatesi toprakla buluşturmaya başladığı günlerde üreticiler yeni sezondan umutlu. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi bırakarak dane mısır üreten çiftçiler, bu yıl tekrardan patates ekmeye yöneldi. Kent genelinde patates tarlalarının da çoğaldığı görüldü.

"Dane mısırdan zarar edince patatese geri döndük"

2 yıldır dane mısırdan zarar ettiğini ve patates ekmeye karar verdiğini ifade eden Ahmet Sarıalan, "Bu sene 30 dönüm patates ekeceğim. Önceki seneler daha fazla patates ekiyorduk. 2 yıldır patates ekmeyip dane mısıra yönelmiştik. Dane mısırdan zarar edince patatese geri döndük. Dane mısırdan vazgeçtik. Para kazanamadık. Patatese geri dönüş yaptık ama tohumu çok pahalı. Aynı tohumu tekrar ekemiyorsun. Mecburen dışarıdan alman gerekiyor. Maliyetler yüksek ama bu yıl kaç paraya satacağımızı bilmiyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu'da Patates Ekimi Başladı, Üreticiler Sezondan Umutlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa'da KOBİ OSB için alanlar hazır
    12:26 Bursa'da KOBİ OSB için alanlar hazır

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen KOBİ Buluşması İftar programına katıldı.

  • Gebze'de Ramazan ayında ekmek fırınları denetleniyor
    12:26 Gebze'de Ramazan ayında ekmek fırınları denetleniyor

    Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayında ilçe genelinde üretim yapan ekmek fırınlarını denetliyor. Denetimlerde hijyen kuralları, fiyat tarifesi ve ekmek gramajı gibi konular inceleniyor.

  • Türkiye, NATO DIANA Programı'na 8 yeni test merkeziyle katıldı
    12:25 Türkiye, NATO DIANA Programı'na 8 yeni test merkeziyle katıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin NATO'nun inovasyon hızlandırma programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağı'na 8 yeni merkezin katıldığını duyurdu. Böylece Türkiye'nin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaştı. DIANA Programı, sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere 300 bin avroya kadar hibe destek sağlıyor ve Türk şirketlerinin bu ağda yer almasının önemi vurgulanıyor.

  • Türkiye'nin Net Uluslararası Yatırım Pozisyon Açığı 2024'te 300 Milyar Dolara Yükseldi
    12:19 Türkiye'nin Net Uluslararası Yatırım Pozisyon Açığı 2024'te 300 Milyar Dolara Yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyon açığı 2023 yılı sonunda 284,7 milyar dolar iken, 2024 ocak sonunda 300 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları azalırken, yükümlülükleri ise artış gösterdi. Bu durum net uluslararası yatırım pozisyon açığının artmasına neden oldu.

  • Mezitli'de Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi
    12:17 Mezitli'de Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi

    Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi. Başkan Tarhan, yeni dönemde Küçük Sanayi Sitesi'nin moderleştirilmesi ve genişletilmesi için kapsamlı bir çalışma programı hazırladıklarını duyurdu.

  • CHP Milletvekili: Bireysel Kredi Kartı Borçları Yüzde 155 Arttı
    12:11 CHP Milletvekili: Bireysel Kredi Kartı Borçları Yüzde 155 Arttı

    CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bireysel kredi kartlarında bankaların takibine düşen borç tutarının son bir yılda yüzde 155 artarak 20,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Ateş, vatandaşların yükselen faiz oranlarına rağmen kredi kartlarına mecbur kaldığını ve bu durumun yoksullukta artış ve borç sarmalı riski yarattığını ifade etti. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan harcamalarda market ve AVM'lerdeki harcamaların yüzde 87 arttığı, nakit çekimlerin ise yüzde 103 arttığı bilgisi paylaşıldı.

  • Muğla'da Güneş Enerji Santrali Projesi Devam Ediyor
    12:04 Muğla'da Güneş Enerji Santrali Projesi Devam Ediyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Denizova Mahallesi'nde kurulan Güneş Enerji Santrali projesi hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Muğla'ya yıllık 9.3 Milyon Kwh elektrik üretilecek ve karbon emisyonu azaltılacak.

  • Sapanca'da Beton Yığınına Dönen İlçe
    12:04 Sapanca'da Beton Yığınına Dönen İlçe

    Para kazanma hırsı, belediyenin denetim yapmaması, eskiden tarımla anılan Sapanca'yı adeta mahvetti. Meyvesi ile ünlü ilçede artık tarlalardan bungalov yetişiyor. Ağaçların yok edildiği Sapanca beton yığınına dönmüş durumda.


12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:00 Erkan Baş: Zan ’Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi
10:56 Otomobil otobüs durağına daldı 4 ölü, 5 yaralı Otomobil otobüs durağına daldı! 4 ölü, 5 yaralı
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
12:00 Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi Survivor yarışmacısı Aleyna, sinir krizi geçirdi
11:37 Depremzede genç denize atlayarak intihar etti Depremzede genç denize atlayarak intihar etti
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
11:10 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, ’içici memur’ verildiği iddia edildi 6 kilo kokain çalınan adli emanet deposuna, 'içici memur' verildiği iddia edildi
10:56 Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler’e demediğini bırakmadı Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun, Halil Umut Meler'e demediğini bırakmadı
10:37 Rusya’da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur Rusya'da Altın Madeninde Kaya Düşmesi: 13 İşçi Mahsur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 12:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Patates Ekimi Başladı, Üreticiler Sezondan Umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement