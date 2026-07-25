Borsa Düşerken Altın Yükseldi - Son Dakika
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Borsa Düşerken Altın Yükseldi

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Bu hafta borsa değer kaybederken, altın ve döviz değer kazandı. En çok kazanan hisse Pasifik Eurasia.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa değer kaybederken, altın değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,27 azalışla 13.943,87 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.875,58 puanı, en yüksek 14.228,02 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde sanayi endeksi yüzde 2,42 artışla 19.215,35 puana ve teknoloji endeksi yüzde 7,98 yükselişle 50.692,54 puana çıkarken, mali endeks yüzde 3,08 azalışla 18.911,72 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 1,14 kayıpla 12.673,48 puana geriledi.

Pasifik Eurasia Lojistik, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 22,28 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ ilk sırada yer aldı.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ'yi yüzde 17,62 ile Odine Teknoloji ve yüzde 15,01 ile Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ izledi.

En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 40,09 ile Şekerbank, yüzde 18,81 ile Destek Finans Faktoring AŞ ve yüzde 18,03 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 733 milyar 940 milyon lirayla ASELSAN, 586 milyar 227 milyon 560 bin lirayla Tüpraş ve 532 milyar 800 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz değer kazandı

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 2,18 artışla 6 bin 185 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 yükselişle 40 bin 492 liraya çıktı.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 1,77 üzerinde 10 bin 170 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,76 artarak 47,3440 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,31 yükselişle 53,8590 liraya çıktı.

Geçen hafta 63,0360 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 artışla 63,1230 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,51 değer kaybederek 57,9010 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Düşerken Altın Yükseldi - Son Dakika

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