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Borsa İstanbul, BIST500 Endeksini başlattı - Son Dakika
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Borsa İstanbul, BIST500 Endeksini başlattı

Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksine ilişkin duyuru yaptı. BIST500 Endeksi, 500 şirketinin yer aldığı bir gösterge endeksi olarak bugün başlatıldı.

Borsa İstanbul, BIST500 Endeksini başlattı
22.12.2023 - 16:10,
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Borsa İstanbul, BIST500 Endeksini başlattı.

Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksine ilişkin duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul'un şu ana kadar bilinen gösterge endeksi BIST100'ün yanında, 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi, bugün başlatıldı.

BIST500 Endeksi'nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eşanlı verilerden hesaplamaya başlatıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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