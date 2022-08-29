Borsadan kapanış rekoru - Son Dakika
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Borsadan kapanış rekoru

29.08.2022 18:22
Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 3.164,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 3.164,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 3.164,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel çapta artan resesyon riskine karşın, Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin verdiği "şahin" mesajların ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, Japonya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsadan kapanış rekoru - Son Dakika

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