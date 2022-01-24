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Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'e ulaştı, devre kesici uygulandı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'e ulaştı, devre kesici uygulandı

24.01.2022 18:24
Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'e ulaştı, devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul, doğal gaz ve elektrik kesintileri nedeniyle sanayi şirketlerinde öne çıkan satışla düşüşünü hızlandırdı. Gün sonuna doğru kayıp yüzde 5'e ulaştı ve devre kesici çalıştı. Borsa böylece günü 1910 puandan kapatmış oldu.

Borsa İstanbul, yeni haftaya satıcılı başladı. Kayıplar yüzde 5'e ulaşınca saat 17:42 itibariyle devre kesici çalıştı. Borsa günü de 1910 puandan tamamlamış oldu.

SATIŞ BASKISI ARTTI

Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle zayıf görüntü sergilerken Borsa İstanbul'da satış baskısı sanayi hisseleri önderliğinde ikinci yarıda arttı. Günün ilk yarısını yüzde 0,96 azalışla 1.991 puandan geçen BIST 100'de ikinci yarıda kayıplar arttı. Gün sonuna yaklaşırken düşüş yüzde 5,02 oldu ve devre kesici çalıştı. Endeks 1910 puana düştü.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada; "Saat 17:47:02 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Pay Piyasasında ve BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır, seans tamamlanmıştır. VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde normal seansın kalanında işlem yapılmayacak olup seans akışı normal saatinde VIOP_SEANS_SONU işlem günü bölümü ile devam edecek" denildi.

SANAYİ HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI OLUŞTU

Özellikle doğalgaz ve elektrik kısıtlama kararları sonrası takip edilen sanayi endeksinde düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Sanayi endeksi seans içinde yüzde 5,4düşerken, ilk yarıyı yüzde 0,02 artıda kapatan bankacılık endeksi yüzde 3,8 civarında kayıp yaşadı.

Sanayiye yönelik önce doğalgaz, ardın da elektrik kesintisi kararlarının şirketlerin üretim ve ihracat planlamaları üzerinde olumsuz etkileri olması bekleniyor. Halka açık olan sanayi şirketlerinden Kartonsan doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri ise elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiklerini KAP'a duyurdular. Gözler diğer şirketlerden gelecek olası açıklamalarda.

Uluslararası piyasalarda saat 17.53 itibarıyla; dolar 13,44 ve Euro 15,19 liradan işlem görüyor.

RUSYA'DA DÖVİZ ALIMLARI DURDURULDU

Rusya Merkez Bankası, Rus rublesinde yaşanan değer kaybı nedeniyle iç piyasada döviz alımını durdurduğunu açıkladı.

Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar ve euro karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 7'ye yakın düşüş yaşadı. RTS endeksi ise yüzde 9'un üzerinde azalarak 1.260 puana kadar düştü.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, ABD'nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerini çekmesinin Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

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Borsa İstanbul, Doğalgaz, Rusya, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'e ulaştı, devre kesici uygulandı - Son Dakika
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