Borsa İstanbul yükselirken iletişim sektör endeksi düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul yükselirken iletişim sektör endeksi düştü

Borsa İstanbul yükselirken iletişim sektör endeksi düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 9.353,61 puandan başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde de değer kazancı görüldü. İstanbul'daki deprem sırasında iletişim alt yapısında yaşana aksaklıklar nedeniyle eleştirilen sektörün kayba uğradığı görüldü.

24.04.2025 10:10  Güncelleme: 10:14
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 yükselişle 9.353,61 puandan başladı. Dün yurt içinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla işlemler gerçekleşmezken, salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 9.312,13 puandan tamamladı.

EN ÇOK KAYBETTİREN İLETİŞİM OLDU

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,48 puan ve yüzde 0,45 artışla 9.353,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,89 ile taş toprak, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,68 ile iletişim oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

İŞTE BEKLENEN VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul yükselirken iletişim sektör endeksi düştü - Son Dakika

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