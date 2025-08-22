Borsa Rekorla Başladı

Borsa, güne yüzde 0,30'luk yükselişle rekor seviyede başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,30'luk yükselişle başladı. Endeks 33,49 puan artışla 11.347,39 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. - İSTANBUL
