Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 166 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|PD
|PD/DD
|BIST 100
|Ereğli Demir Çelik
|97.370.000.000
|1,87
|Ford Otosan
|83.551.671.000
|9,28
|Enka İnşaat
|78.120.000.000
|1,29
|Koç Holding
|72.780.274.035
|1,32
|İskenderun Demir Çelik
|65.308.000.000
|2,26
|Sasa Polyester
|59.136.000.000
|14,65
|Aselsan
|48.244.800.000
|2,34
|Garanti Bankası
|47.208.000.000
|0,67
|Şişe Cam
|41.077.700.493
|1,52
|Turkcell
|40.920.000.000
|1,87
|Akbank
|38.272.000.000
|0,54
|Bim Mağazalar
|38.010.720.000
|5,66
|Tüpraş
|37.462.712.320
|2,77
|Tofaş Oto. Fab.
|35.850.000.000
|7,17
|Türk Telekom
|34.475.000.000
|2,26
|İş Bankası (C)
|33.569.776.200
|0,45
|Arçelik
|33.475.575.276
|2,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|29.057.856.417
|0,52
|Türk Hava Yolları
|28.262.400.000
|0,49
|Gübre Fabrik.
|27.337.900.000
|14,95
Kaynak: AA
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