Borusan\'a 5 Ödül

Ekonomi

Borusan Grubu, yayımladığı Entegre Faaliyet Raporuyla LACP Vision Awards ve ARC Awards'tan toplamda beş ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 80'inci yılını kutlayan Borusan, 2023 Entegre Faaliyet Raporuyla dünyanın en prestijli kurumsal raporlama ödül programları olan LACP Vision Awards ve Annual Report Competition Awards – ARC'den ödüllerle döndü. Grup için başarılarla dolu geçen 2023'ün karnesi niteliğindeki kapsamlı rapor, Borusan'ın yıl içinde gerçekleştirdiği tüm çalışmaları, elde ettiği finansal ve finansal olmayan sonuçları ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik vizyonunu derinlemesine inceliyor.

LACP Vision Awards'a bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldı. 1000'in üzerinde şirketin katıldığı ve rekabetin son derece yoğun olduğu programdan, Borusan, bir altın, iki gümüş ve bir bronz ödül ile döndü.

Grup, küresel pazarda fark yaratan şirketlerin faaliyetlerini onurlandıran bağımsız ödül organizasyonu ARC'de ise "Çok Uluslu Holding" kategorisinde gümüş ödüle layık görülerek önemli bir başarı elde etti.

Borusan, 1944'ten bu yana Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda öncü bir güç olarak, 3 kıtada 11 ülkeye yayılan 5 ana faaliyet alanında 14 bini aşkın çalışanı ile entegre bir bakış açısıyla paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyor. Bulunduğu sektörlerdeki faaliyetlerin tek tek ele alınarak tüm gelişme ve ilerlemelerin net bir şekilde ortaya koyulduğu raporda, Grubun sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve insana yatırım gibi temel değerlere bağlılığının da altı çiziliyor.

2008'de ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Borusan, 2021'de Türkiye'de holdingler arasında Entegre Faaliyet Raporu yayımlayan ilk şirket oldu. Borusan 2023'te değer yaratma modelini geliştirerek 78 adet finansal olmayan performans göstergesi için sınırlı güvence beyanı aldı ve bu raporu ileri bir seviyeye taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan'ın entegre bakış açısını ve raporlama çalışmalarındaki başarısını vurguladı.

Ateş, Borusan olarak 80 yıllık miraslarını geleceğe taşıdıklarını belirterek, "200 yıl ve ötesinde varlığını sürdüren bir Grup olma vizyonumuzla ilerliyoruz. Bu yolculuğumuzda gelecek nesillerin kaynaklarını koruyan, toplumsal refahı gözeten, kapsayıcı bir iş yapış şeklini benimsiyor, değer yaratan çalışmalar hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliği tüm boyutları ile entegre ettiğimiz iş stratejimizin önemli bir kilometre taşı niteliğindeki Entegre Faaliyet Raporumuzun uluslararası arenada takdir görmesi bizi gururlandırıyor. İklim, insan ve inovasyon odak alanlarımızdaki projelerimizin yanında raporlama alanında değer yaratan çalışmalarımız da önümüzdeki dönemde devam edecek." açıklamasında bulundu.