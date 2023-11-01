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BOTAŞ, kasımda doğal gaz fiyatlarını sabit bıraktı - Son Dakika

BOTAŞ, kasımda doğal gaz fiyatlarını sabit bıraktı

Son Güncelleme: 01.11.2023 08:06

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

MEVCUT TARİFE NE KADAR?

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

UKRAYNA'DAN SONRA AVRUPA'DA EN UCUZ GAZ TÜRKİYE'DE

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, kasımda doğal gaz fiyatlarını sabit bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOTAŞ, kasımda doğal gaz fiyatlarını sabit bıraktı - Son Dakika
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