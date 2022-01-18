Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde

Kuzey Ege'nin incisi, Türkiye'nin köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada, son yıllarda tatil için gözde yerlerin başında geliyor. Bozcaada'da resmi rakamlara göre, otel ve pansiyonların toplam yatak kapasitesi 4 bin 200. Ancak ruhsatsız, pansiyon şeklinde kiraya verilen evlerle birlikte bu rakam 20 bine kadar çıkıyor. Özellikle uzun bayram tatilleri ve hafta sonları bazen adada yatacak yer dahi bulmak mümkün olmuyor. Bu durum, ev sahiplerinin evlerini pansiyon mantığıyla kiralamasına neden oluyor. Bu da adada uzun süreli ev kiralamak isteyenleri zora sokuyor. Bozcaada'da, kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olsa da kiralık ev bulunmuyor. Adada yerleşik hayat sürmek isteyenler için kiralık ev bulmak mümkün olmuyor. Bulunan az sayıdaki evin aylık kirası ise cep yakıyor.

SABAH İLK FERİBOTLA MESAİYE GELİP AKŞAM DÖNÜYORLAR

Adada kiralık evlerin fiyatı 5 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle adalılar kış aylarında anakarada yaşamak durumunda kalıyor. Kış aylarında bin kişiden daha az insanın yaşadığı adada lojman sıkıntısı da olunca birçok memur ev bulamıyor. Tek-tük bulunan evlerin çok yüksek fiyatlarla kiralanması yüzünden öğretmeninden sağlık çalışanlarına kadar memurların büyük bölümü anakarada ev tutuyor, sabah ilk feribotla mesaiye geliyor, akşam son seferler de dönmek zorunda kalıyor. Adada kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olduğu halde kiraya verilmiyor. Ev sahipleri sezonda ruhsatsız, kaçak olarak evini pansiyon gibi kiraya verip 2-3 ay gibi bir sürede 1 yılda kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazandığı için kışın evini kiraya vermeye yanaşmıyor. Bazı ev sahipleri ise yaz aylarında pansiyon olarak kullanmak için evlerini sadece ekim ve mayıs ayları arasında kiraya veriyor. Yıllık kiraya verenler ise 80-90 bin lira kira istiyor. Kirayı da genelde peşin olarak alıyor. Bu durum nedeniyle, yaz aylarında 20 bine kadar çıkan ada nüfusu, kış aylarında binin altına düşüyor.

KONU BELEDİYE MECLİSİ'NE TAŞINDI

İYİ Parti İlçe Başkanı ve Bozcaada Belediyesi'nin tek İYİ Partili Meclis Üyesi Cevdet Çebi, meclise önerge vererek, kaçak pansiyon işletmeciliği nedeniyle kimsenin evini kiraya vermediğini, bu nedenle adada kış aylarında nüfusun iyice azaldığını söyledi. "Bozcaada turizm adası oldu. Gün geçtikçe de yazlık turizm adası oldu. Kışın bu gidişle adada kimse kalmayacak" diyen Çebi, şöyle konuştu:

"Herkes otelcilik yapmıyor, iyi para kazanmıyor. Bunun içinde öğrencisi, memuru, emeklisi var. Ev bulmaya çalışıyorlar. Ama maalesef Bozcaada'mızdaki ev kiraları birdenbire yükselmeye başladı. Çok yükselince de insanlar ödeme zorluğu çektiği için adadan kaçıyorlar. Yakında kimse kışın adada yaşamak istemeyecek. Biz bu olayı meclise taşıdık. Belediye ile beraber Kaymakamlığımıza bağlı maliye, emniyet güçleriyle beraber sıkı bir denetim olmalı. Yüksek cezalar kesilerek bu sorunun önüne geçileceğini inanıyorum. Yıllık 80 bin ile 90 bin arası kira isteniyor. Bir de peşin isteniyor. Bu parayı verebilecek kaç kişi çıkar. Memurlar artık Geyikli'den ev tutmaya başladılar. Sabah geliyor, akşam dönüyorlar. Mevcut evler var ama rant nedeniyle artık insanlar evlerini ya pansiyon ya da otele çeviriyor. Bu yüzden ev sıkıntısı çekiyoruz. Kaçak bir sürü ruhsatsız işletme var. Bunlar otel, pansiyon olarak çalışıyorlar. Aslında bunun önüne geçtiğiniz takdirde o insanlar evlerini kiraya vermek zorunda kalacaklar. Olay bu kadar basit."

"KIŞIN EVLERİN BOŞ KALDIĞI BİR ADA OLMAMALIYIZ"

Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz ise adada turizmin çok fazla geliştiğini ve pandemi koşullarında adanın çok tercih edilen bir yer olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu durum son 2 kıştır artık dayanılmaz noktalara geldi. Ticari amaçlı kullanmak üzere evleri kış döneminde insanlar bağlamak istemiyor. Ada halkı, adada kamu görevi yapan memurlar, adadaki gençler bundan son derece olumsuz etkileniyor. Bozcaada'da evi olan, adada ikameti, konutu olan halkımıza bir görev düştüğünü düşünüyorum. Adamızdaki gençlere, kamu personeline sahip çıkmak adına kış dönemlerinde makul fiyatlarla ev kiralamalarını tavsiye ediyorum. Yaşayan bir ilçe olmak istiyorsak hem gençlerimize hem de kamu personelimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yalnızca yazın yaşanan, turizmin olduğu, kışın evlerin boş kaldığı bir ada olmamalıyız. Kamu personeli burada kalmazsa, sağlıkçılarımız karşıdan gelirse, öğretmenlerimiz zor şartlarda karşıdan gelirse adadaki hizmet kalitesinin düşeceğini düşünüyorum. Bozcaada bu kamu personeli açısından da artık tercih edilmeyen bir noktaya gidebilir"

"BU EV PANSİYON İŞİNE ÇARE BULMAK LAZIM"

Emlakçı Hüseyin Pehlivan ise, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyorlar. Ev sahipleri, 2-3 ay kiraya verip, bütün kışın parasını alma derdindeler. Kışın kiraya vereyim, mayısta çıksın diye düşünüyorlar. Mayıstan eylüle kadar ayrı bu işi yapıyorlar. Şu anda 5 bin liraya bile kiralık ev yok, çünkü hemen tutuluyor. Çok büyük ev sıkıntısı var. Bu ev pansiyon işine bir çare bulmak gerekiyor" diye konuştu.

"BİRİNİN BU DURUMA EL ATMASI GEREKİYOR"

Bozcaadalı Mert Özserbes da, "Bir arkadaşımdan 80 bin lira istediler. Ada şartlarında 80 bin lira kira, aylık 6 bin 500 TL'ye denk geliyor. Çok zor durumdayız. Hiç kimse de yardımcı olmuyor. Var olan evleri pansiyon yaptıkları için ev yok. Yazın zaten bunun bin katını çıkarıyorlar. 5-6 bin lirayı bile umursamıyor. Adalıyım diyen insan bile 5 bin liradan aşağı kiraya vermiyor evini. 7 ile 10 bin lira arasında kira isteyen var. Şu an çevremde 10'a yakın kişi ev arıyor. Ama bulunan evlerin kirası 5 bin liradan aşağı değil. Ev pansiyonculuğu yapan kim varsa, akrabalarım dahil tespit edersem, nereye olursa şikayet edeceğim. Ada şartlarında yaşanılamaz duruma geldik. Birisinin bu duruma artık el atması gerekiyor" dedi.

Bozcaadalı Erol Eken ise, ev kiralarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Doğma büyüme buralı olup, ev bulamamak gerçekten çok kötü" dedi.