Brent Petrol Fiyatı 75,72 Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 75,72 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı 75,72 dolara yükseldi; Ukrayna'daki saldırılar arzı tehdit ediyor.

19.02.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 75,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Ukrayna'nın Rus petrol pompa istasyonuna düzenlediği saldırı ve ABD'de soğuk hava koşullarının arzı tehdit etmesi nedeniyle yükselişe geçti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait petrol pompalama istasyonuna "ABD'ye tepki" amacıyla insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi veren Novak, saldırı sonrası istasyon kapasitesinin yüzde 30-40 oranında düştüğünü ve onarım sürecinin uzun sürebileceğini belirtti. CPC ise Kazakistan'dan yapılan petrol arzının yaklaşık 45-60 gün boyunca yüzde 30 azalabileceğini duyurdu. Bu durum, küresel petrol piyasalarında günlük 300 bin varillik arz kaybı anlamına geliyor.

Novak, hatta taşınan petrolün ABD'li Chevron ve ExxonMobil'in yanı sıra bazı Avrupalı şirketler gibi uluslararası ortaklara ait olduğunu vurguladı. Saldırının, Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılan açıklamalara yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirten Novak, Ukrayna'nın büyük olasılıkla planlanan müzakerelerle ilgili olarak ABD'ye tepki gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'deki soğuk hava koşulları arzı tehdit ediyor. Kuzey Dakota Boru Hattı Otoritesi, ülkenin en büyük üçüncü petrol üretim eyaletinde üretimin günlük 150 bin varile kadar düşebileceğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte, küresel petrol piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifelerini artırma planlarının ticaret savaşlarını derinleştireceği endişeleriyle dalgalı bir seyir izliyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada, otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamayı ve yarı iletkenlerle ilaç ithalatına benzer tarifeler getirmeyi planladığını duyurdu. Bu tarifelerin, tüketici ürünlerinin fiyatlarını artırabileceği, ekonomiyi zayıflatabileceği ve yakıta olan talebi azaltabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasıyla ilgili açıklanacak toplantı tutanakları da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, Fed'in temkinli para politikası stratejisi izlemesinin beklendiğini ifade ediyor.

Öte yandan, Trump yönetimi, Rusya ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için daha fazla görüşme yapılması konusunda anlaştığını açıkladı. Bu anlaşmanın, Rus petrol sevkiyatlarının akışını aksatan yaptırımların hafifletilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,34 doların direnç, 73,97 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Hava Durumu, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 75,72 Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:30 Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 22:17:56. #1.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı 75,72 Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.