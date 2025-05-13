Brent Petrol Fiyatı Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düştü

Brent petrolün varil fiyatı, ABD-Çin ticaret anlaşması sonrası 64,62 dolara geriledi.

13.05.2025 10:06
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 azalarak 64,62 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,50 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak tarifeleri geçici olarak düşürmesinin ardından ticaret savaşına ara verilmesine yönelik iyimserlik ve dünyada petrol arz fazlası oluşacağı endişesi etkili oluyor.

ABD ve Çin tarafları hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından Çin ile yeniden başlangıç sağladıklarını belirterek Çin'in tüm parasal olmayan engellerini askıya alacağını ve kaldıracağını ifade etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise, görüşmelerin, farklılıkları gidermek ve işbirliğini derinleştirmek için gerekli koşulları yarattığı ve karşılıklı tarifelerin düşürülmesiyle önemli ilerleme sağladığı kaydedildi.

Trump ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, söz konusu uzlaşmaların küresel ticaret üzerindeki baskıyı hafifleterek petrol fiyatlarını etkilediğini ifade ediyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 8 üyesinin üretim artışını hızlandırma kararı almasının ardından, geçen hafta petrol fiyatları Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Söz konusu gelişme, piyasalarda arz fazlası endişelerini arttırmaya devam ediyor.

Açıklanan artış, OPEC+ tarafından daha önce öngörülen miktarın yaklaşık üç katı oldu. Başta Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere kilit üyeler üretimlerini artıracak.

Uzmanlara göre, bu adım, gelecek aylarda petrol arzının ciddi biçimde artacağına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılarken Orta Doğu'daki olası arz kesintilerini dengeleyebilir.

Ayrıca, bugün açıklanacak nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ABD ekonomisinin gidişatına dair daha fazla ipucu vermesi bekleniyor. Söz konusu veriler, piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son para politikası metninde yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığına dikkat çekilirken, Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin etkisiyle enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin ise yavaşlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar, enflasyonda yukarı yönlü bir hareketin görülmesi durumunda, Fed'in faiz indirimlerine ara verebileceğini öngörüyor. Faiz indirimlerinin ertelenmesinin ise petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 68 doların direnç, 59,78 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düştü - Son Dakika

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