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Brent Petrolü 76,79 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Brent Petrolü 76,79 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,79 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte merkez bankalarının olumlu faiz politikaları ve ABD'deki artan petrol talebi etkili oldu. ABD'de güçlü petrol talebi ve küresel arz sıkıntısı endişesi fiyatların yükselişini destekliyor.

Brent Petrolü 76,79 Dolardan İşlem Görüyor
15.12.2023 - 09:53,
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda ???76,79 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 76,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,68 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde küresel merkez bankalarının olumlu faiz politikaları ve dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de artan petrol talebi etkili oldu.

Hafta ortasında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından dün de Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesinin, ekonomik hareketlilik ve petrol talebini artırması bekleniyor.

Ayrıca ABD'de güçlü petrol talebine ilişkin veriler, fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin, kasımda önceki aya göre günlük 120 bin varil azalarak 102 milyon 130 bin varile gerilediğini bildirdi. Aynı dönemde OPEC ham petrol üretimi de günlük yaklaşık 100 bin varil azalarak 28 milyon 100 bin varil oldu. Küresel piyasalarda arz sıkıntısı yaşanabileceği endişesi fiyatların yükselişini destekliyor.

IEA petrol talebine yönelik de olumlu veriler paylaştı. IEA'ya göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 101 milyon 700 bin varile ulaşacak. Söz konusu artışın yaklaşık yüzde 80'inin dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'den gelmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,03 ile 77,09 dolar aralığının direnç, 76,71 ile 76,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Fed, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 76,79 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika


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