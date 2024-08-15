Brent Petrolü 79,89 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 79,89 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,89 dolardan işlem görüyor. ABD'nin petrol talebi görünümüne ilişkin iyimserlik ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

15.08.2024 09:46
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,89 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artarak 79,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77,16 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol talebi görünümüne ilişkin iyimserlik ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

ABD'de enflasyonun temmuzda yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentiler kuvvetlendi. Bu durum, ABD ekonomisine ilişkin endişeleri giderirken, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde petrol talebinin artacağı algısını da güçlendirdi.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimin piyasalarda yol açtığı arz endişeleri de fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlıyor.

Tel Aviv, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artmasına rağmen ülkede benzin stokları yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azaldı.

Brent petrolde teknik olarak 81,09 ile 82,91 dolar aralığının direnç, 79,27 ile 77,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 79,89 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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