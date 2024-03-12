Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,50??????? dolardan işlem görüyor.
Dün 82,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 82,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,12 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki artışta, Orta Doğu ve Kızıldeniz'de devam eden gerginlik etkili oldu. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, deniz kuvvetlerinin ABD'ye ait Pinocchio gemisine füzelerle saldırdığını, Husi güçlerinin ramazan ayında askeri operasyonlarını artıracaklarını ifade etti. Husilere bağlı el-Mesire televizyonundaki habere göre ise ABD ve İngiliz güçleri tarafından Yemen'in Sada kentine bağlı Mecz ilçesindeki Tahiye bölgesine 5 saldırı düzenlendi.
Husiler, dün ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 13 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Piyasa oyuncuları, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporunu bekliyor.
ABD enflasyon raporunun, ABD Merkez Bankasının faiz oranları görünümünü şekillendirmeye ve faiz indirimlerinin zamanlamasını belirlemeye yardımcı olması bekleniyor.
OPEC raporunda yer alacak küresel üretim ve talep verilerinin fiyatlar üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.
Brent petrolde teknik olarak 83,76 ile 84,78 dolar aralığının direnç, 81,46 ile 80,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü 82,50 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülke genelinde yaşayan Sivaslıların sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı. Sivaslıların en fazla bulunduğu il İstanbul olurken, en az bulunduğu il ise Ardahan oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çiftçilere yönelik sözlerini eleştirerek tarım sektöründeki sorunların sadece 'önünü görmek' gibi basit bir vaatle çözülemeyeceğini belirtti. Adem, gerçeklerin göz ardı edildiği bir yaklaşımın tarım sektörünü daha da zor duruma soktuğunu ifade etti.
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, geçim zorluğu ve artan fiyatlara tepki gösteriyor. Borçka'da iş imkanlarının az olması ve büyük şehirlerdeki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geçinmenin zor olduğu belirtiliyor. Küçük işletmelere sahip çıkılması ve yerel esnaftan alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte akaryakıt taşıyan tankerlerin izini sürerek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir imalathanede 600 bin litre kaçak akaryakıtın üretildiğini tespit etti. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı ve 155 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. İmalathanede yapılan aramada ise 600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şube müdürleri, İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında bir araya gelerek yeni projeleri değerlendirdi. Toplantıda, tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ve uygulanacak projeler üzerinde fikir birliğine varıldı. Üreticilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla birlik ve koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı.
TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Beylikova'lı çiftçilere nohut tohumu desteği verildi.
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