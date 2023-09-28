Brent petrol ve dolar kuru yükselmeye devam ediyor! Akaryakıta yeni zamlar yolda - Son Dakika

Brent petrol ve dolar kuru yükselmeye devam ediyor! Akaryakıta yeni zamlar yolda

Son Güncelleme: 28.09.2023 09:34

Brent petrolün 96 dolarla son 11 ayın zirvesini görmesi ve dolar kurunun yükselmeye devam etmesiyle akaryakıta yeni zamlar bekleniyor.

Dün 94,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,36 dolar seviyesinde tamamladı. Talebin artması ve arz daralması endişeleriyle yükselişini sürdüren brent petrol, bugün 96 doları gördü. Böylece, brent petrolün varil fiyatı geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 95 dolara kadar yükseldi.Bu gelişme önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına dair verilerin ve küresel arz daralması endişelerinin etkisiyle yeniden yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar petrol üretimlerinde kesintiye gitmeleri, gelecek aylarda piyasalarda arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisini artırarak fiyatlardaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

ABD'DEN GELEN VERİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişelerini destekleyici bir veri de ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (IEA) geldi. IEA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 416 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 586 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de olumlu ekonomik verilerin ülkede talebin artacağı beklentisini güçlendirmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Ülkede yarın bir haftalık sonbahar festivali tatili başlayacak. Tatilin etkisiyle yolculuk yapanların sayısında ve yakıt talebinde artış olması bekleniyor.

AKARYAKITA YENİ ZAMLAR KAPIDA

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Doların 27,40 seviyelerine yükselmesi ve brent petrol fiyatlarının Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıtta fiyatlar önümüzdeki günlerde artabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrol ve dolar kuru yükselmeye devam ediyor! Akaryakıta yeni zamlar yolda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrol ve dolar kuru yükselmeye devam ediyor! Akaryakıta yeni zamlar yolda - Son Dakika
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