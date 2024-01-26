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Brent Petrolü Düşüşe Geçti - Son Dakika
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Brent Petrolü Düşüşe Geçti

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,04 dolardan işlem görüyor. Dün son iki ayın en yüksek seviyesi olan 82,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,43 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yükselen fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar satışları etkili oldu.

Brent Petrolü Düşüşe Geçti
26.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 10:00
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,04 dolardan işlem görüyor.

Dün son iki ayın en yüksek seviyesi olan 82,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 82,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yükselen fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar satışları etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azaldı. Beklentinin üzerinde gerçekleşen düşüş, ABD'de talebin yüksek olduğuna işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Ayrıca, ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller, ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Çin'de ise Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Söz konusu adımın ülkedeki deflasyonist baskıyı azaltarak risk iştahını besleyebileceği, petrol talebini de olumlu yönde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,49 ile 82,70 dolar aralığının direnç, 81,80 ile 81,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent Petrolü Düşüşe Geçti - Son Dakika
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