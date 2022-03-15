Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolar

15.03.2022 09:39
Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 101,41 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 101,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda müzakere adımlarının arz endişelerini hafifletmesi ve dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayılarının talebi zayıflatacağı endişeleri etkili oldu.

Petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 602, Hong Kong'da 26 bin 908 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Giderek artan günlük vaka sayısı, 2020'nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyrediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakereler ise video konferans yoluyla devam ediyor.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müzakerelere alt grupların ek çalışmalar yapması için "teknik ara" verildiğini ve müzakerelerin bugün devam edeceği bilgisini paylaşmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 104,72 ile 109,51 dolar aralığının direnç, 99,93 ile 95,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son dakika haberleri: Bakan Nebati: 'Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Son dakika haberleri: Bakan Nebati: 'Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Brent petrolün varil fiyatı 109,92 dolar Brent petrolün varil fiyatı 109,92 dolar

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolar - Son Dakika
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