Brent petrolün varil fiyatı 111,59 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 111,59 dolar

06.05.2022 10:55
Brent petrolün varil fiyatı 111,59 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,59 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 111,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,88 dolardan alıcı buldu.

Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik açıklamaları fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracaklarını duyurmuştu. AB'nin teklifi en geç gelecek hafta pazartesiye kadar değerlendirmesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün çevrim içi düzenledikleri 28. Bakanlar Toplantısında haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı aldı.

Salgın sonrası yaşanan hızlı talep toparlanması nedeniyle yapılan üretimin artırılması çağrılarına yanıt vermeyen OPEC'ten toplantı sonrası yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, jeopolitik faktörler ve salgına ilişkin konuların etkilerinin ise izlendiği belirtildi.

Yatırımcılar, arz tarafında Uluslararası Enerji Ajansının acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varili piyasaya sürmesini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,81 ile 112,06 dolar aralığının direnç, 110,83 ile 110,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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AB ülkeleri petrol yaptırımı için uzlaşmaya çalışıyor AB ülkeleri petrol yaptırımı için uzlaşmaya çalışıyor Brent petrolün varil fiyatı 111,16 dolar Brent petrolün varil fiyatı 111,16 dolar

Avrupa Birliği, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 111,59 dolar - Son Dakika


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