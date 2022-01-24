Brent petrolün varil fiyatı 87,65 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,65 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 88,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 87,65 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 85,69 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Avrupa ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin arz kesintisi endişelerini artırması etkili oldu.

Geçen hafta Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenledikleri saldırı da muhtemel arz daralması endişelerini pekiştirmeye devam ediyor.

Avrupa tarafında ise ABD Dışişleri Bakanlığı, olası bir Rusya müdahalesine karşı dün Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılmaları talimatı verdi. ABD ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretiminin artan talebi karşılayamayacağına ilişkin endişeler de fiyatların artmasında etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 87,85 ile 87,98 dolar aralığının direnç, 87,72 ile 87,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.