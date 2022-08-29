Brent petrolün varil fiyatı 99,42 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 99,42 dolar

29.08.2022 10:48
Brent petrolün varil fiyatı 99,42 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,42 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,42 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 99,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, büyük petrol üreticilerinin üretimi kısma ihtimali nedeniyle piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın geçen hafta başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısabileceğini açıklaması, piyasalarda arz daralması endişelerine yol açmıştı.

OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Küresel ekonomik daralmaya ilişkin endişeler ise fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajlar ekonomi ve petrol talebine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Powell, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını belirterek, enflasyonla mücadelenin "acı vereceği" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 4 artışla 605'e yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 99,79 ile 100,20 dolar aralığının direnç, 99,38 ile 98,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 99,42 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 99,42 dolar - Son Dakika
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