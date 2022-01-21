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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne yılın ilk çağrı döneminde 1.958 girişim başvurdu - Son Dakika

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne yılın ilk çağrı döneminde 1.958 girişim başvurdu

21.01.2022 11:14
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne yılın ilk çağrı döneminde 1.958 girişim başvurdu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yılın ilk çağrı döneminde yüksek başvuru sayısına ulaştı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yılın ilk çağrı döneminde yüksek başvuru sayısına ulaştı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, BTM'nin, Aralık 2021'de başlayan çağrı dönemi 16 Ocak 2022'de sona erdi. Bu süreçte 1.958 girişim BTM'de yer almak için başvuru yaptı.

Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programları için yeni girişimcileri kabul eden BTM'nin, yeni dönem girişimleri, ön değerlendirmeye tabii tutulacak. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen girişimciler, İTO Meclis ve Komite üyelerinden oluşan değerlendirme kurulu tarafından da yeni bir elemeden geçirilerek BTM üyesi olmaya hak kazanacak.

Her program için ayrı bir eğitim takvimi hazırlanan BTM'de girişimciler 7/24 ofis imkanı, eğitim, danışmanlık, mentorluk, yatırımcı eşleştirmeleri gibi hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

BTM bünyesinde 542 girişim

Kuruluşundan bu yana 2 bin 125 girişime destek veren BTM'de şu an 925 girişimci ve 542 girişim bulunuyor. BTM kurulduğundan bu yana ise 4 bin 655 girişimciyi bünyesinde ağırladı. Bu girişimlerin 49'ui 1 milyar 73 milyon 167 bin 500 lira değerleme ile yatırım aldı. 2021 yılında 14 BTM girişimi 605 milyon 820 bin lira değerleme üzerinden 65 milyon 358 bin lira yatırım aldı. Girişimlerin bu zamana kadar aldığı yatırım tutarı ise 134 milyon 132 bin liraya ulaştı.

-"Gelen başvuru ile gururlandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, yeni yıla çok hızlı bir giriş yaptıklarını belirtti.

Çağrı döneminde gelen başvuru sayısının bunun en önemli göstergesi olduğunun altını çizen Elbaşı, şunları kaydetti:

"Girişimcilerimiz tarafından tercih edilen kuruluşların başında gelmek bizi gururlandırıyor. Çünkü biz tüm startupları potansiyel yatırımcıların odağına almak için çalışıyoruz. Girişimlerimizin ticari hayata kazandırılması bizim en büyük amacımız. Bu noktada İstanbul Ticaret Odası'ndan aldığımız destek bize güç katıyor. Öte yandan bizim odağımızda sadece girişimcilerimiz değil, yatırımcılarımız da yer alıyor. 2020 yılında uygulamaya başladığımız BTM Yatırımcı Kulübü programımız bu zamana kadar birçok yatırımcıyı mezun etti. Bu suretle sadece girişimcilerimizi değil, yatırımcılarımızı da BTM'ye davet ediyoruz. Yeni dönemde ayrıca, kendimize ait rekorları geliştirmek için de çalışıyoruz."

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne yılın ilk çağrı döneminde 1.958 girişim başvurdu

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Yatırımcı, Yatırım, Aralık, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne yılın ilk çağrı döneminde 1.958 girişim başvurdu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne yılın ilk çağrı döneminde 1.958 girişim başvurdu - Son Dakika
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