BTM Yeni Başvurulara Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

BTM Yeni Başvurulara Açıldı

İTO tarafından kurulan BTM, girişimcilere ücretsiz hizmetlerle yeni yıl için başvuru almaya başladı.

09.12.2024 12:18
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliği desteklemek amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yeni yılın ilk dönemi için başvuru almaya başladı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, merkez yeni yılın ilk çağrı dönemini başlattı. Tüm girişimlere açık olan ve girişimlerin seviyelerine göre içerikleri farklılaştırılan Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programlarına 26 Ocak'a kadar "www.btm.istanbul" adresinden başvurulabilecek.

Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeye devam edecek.

Birebir danışmanlık gibi hizmetler ücretsiz

BTM'nin programlarına kabul edilen girişimcilere söz konusu programlar kapsamında, eğitim ve seminerler, mentör desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma olanakları, birebir danışmanlık gibi hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor.

Dünyada bir oda tarafından kurulan ilk ve tek startup merkezi olan BTM, girişimcilerine 800 bini aşkın üyesi bulunan İTO'nun meslek komitelerinde kendilerini anlatma olanağı da sunuyor.

Mecidiyeköy ve Beşiktaş'a 5 dakikalık mesafede bulunan BTM Yerleşkesi'nde girişimcilere servis olanağı da sağlanıyor.

Girişimcilik ekosisteminde yarattığı değerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, girişimcilik ekosisteminin "Oscar"ı olarak kabul edilen UBI Global tarafından hazırlanan endekste dünyanın en iyi 3'üncü kuluçka merkezi seçildi.

UBI Global, her yıl 90 ülkeden 2 bine yakın startup merkezinin verileri ile oluşturulan endekse göre bu sıralamayı belirliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Eğitim, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTM Yeni Başvurulara Açıldı - Son Dakika

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