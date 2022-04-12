BTSO, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırmak için hamlelerini sürdürüyor - Son Dakika
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BTSO, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırmak için hamlelerini sürdürüyor

12.04.2022 12:16
BTSO, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırmak için hamlelerini sürdürüyor

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 'Nitelikli Üretim ve İhracat Yılı' olarak ilan ettiği 2022 yılının ilk çeyreğinde çok sayıda organizasyona imza attı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 'Nitelikli Üretim ve İhracat Yılı' olarak ilan ettiği 2022 yılının ilk çeyreğinde çok sayıda organizasyona imza attı. Ocak ayında Junioshow Fuarı ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünü, Mart ayında da Bursa Textile Show Fuarı ile tekstil sektörünü bir araya getiren BTSO, 3 aylık dönemde üyelerini farklı coğrafyalarda düzenlenen uluslararası marka fuarlarla buluşturdu.

BTSO, 50 bini aşkın üyesinden aldığı güçle Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak ve Bursa'yı Türkiye'nin en önemli ihracat merkezlerinden biri yapma hedefiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde şimdiye kadar 200'e yakın yurt dışı fuar organizasyonuyla 7 binden fazla iş insanını buluşturan BTSO, Ticaret Bakanlığı ile birlikte düzenlediği sektörel ticaret heyetleri ile de firmaların ihracat yolculuğunda yanında olmaya devam ediyor.

BTSO'nun ihracata yönelik fuar organizasyonları Bursa Textile Show ve Junioshow üyelerin ihracatçı kimliğine büyük güç kattı. Ocak ayında düzenlenen Junioshow Fuarı'nda 200'e yakın firma stant açtı. Dört kıta 71 ülkeden bin 300'ü aşkın yabancı alıcıyı sektör temsilcileriyle buluşturan fuar, 28 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

BTSO öncülüğünde gerçekleşen bir başka yeni nesil fuar ise Bursa Textile Show oldu. Ur-Ge projeleri çerçevesinde B2B organizasyonun düzenlendiği fuar, sektörün ihracatına güç kattı. Giysilik kumaş alanında bölgenin en büyük fuarına 4 binden fazla ziyaretçi katılırken, 60 ülkeden yaklaşık 400 yabancı alıcı da Bursalı firmalarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fuarda 128 firma stant açtı.

Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesi hedefiyle hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi çerçevesinde 2022 yılının ilk 3 ayında yurt dışı fuar programları devam etti. 17-21 Mayıs tarihlerinde dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarı HOMETEX için hazırlıklarını sürdüren KFA Fuarcılık, yılın ilk çeyreğinde ise BTSO üyelerini Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen LA Textile Show, New York Build Expo ve Paris'te düzenlenen Premiere Vision ile Texworld Fuarlar ile buluşturdu. İşlenmiş Gıda UR-GE Projesi çerçevesinde ayrıca sektör temsilcileri Moskova'da ilk yurt dışı pazarlama faaliyetini gerçekleştirdi.

BTSO, firmaların dış ticarette yol haritasını belirlemek üzere hedef ülkelerdeki büyükelçiler, ataşeler ve ticaret müşavirlerini de ağırlamayı sürdürdü. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, ilk 3 ayda Birleşik Krallık, Arjantin, Bangladeş, Özbekistan, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'ndan delegasyonları Oda Hizmet Binasında ağırladı. Bu görüşmelerde, ülkelerdeki ticaret ve yatırım fırsatları ile yapılacak işbirliği imkanları detaylı bir şekilde ele alındı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak üyelerinin dış ticaret hacmini ve katma değerli üretim potansiyelini güçlendirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. İhracatı geliştirmeye yönelik çalışmalarla şimdiye kadar 2 bin 900 yeni ihracatçı firmanın Bursa ekonomisine kazandırılmasına destek olduklarını ifade eden Burkay, "Bursa'da 7 bin 300 olan ihracatçı firma sayısını 10 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikayesinde üreticiler ve ihracatçılar önemli rol oynuyor. Bursa iş dünyası olarak 2022'yi nitelikli üretim ve ihracat yılı olarak ilan etmiştik. 2022 yılında düzenlediğimiz yeni nesil fuarların yanı sıra geniş katılımlı alım heyeti organizasyonlarımız sektörlerimizin ihracatına önemli katkılar sağladı. Hedefimiz daha fazla üyemizin ihracatçı olmasını sağlamaktır. Bursa Büyürse Türkiye Büyür vizyonuyla dış ticaret odaklı hamlelerimizi sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırmak için hamlelerini sürdürüyor - Son Dakika


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