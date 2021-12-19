Üye Girişi
BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı - Son Dakika

BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı

19.12.2021 14:16
BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı

Rumelili Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ve RUMELİSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

Rumelili Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ve RUMELİSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

Heyeti BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan, Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir ile Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ağırladı. RUMELİSİAD yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İbrahim Burkay, BTSO Meclis ve komitelerinde RUMELİSİAD üyelerinin de bulunduğunu hatırlatarak, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Bursa'daki tüm iş dünyası kuruluşları ile iyi bir iletişim içinde olduklarını belirten Burkay, "Türkiye'nin üretim ve ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda RUMELİSİAD ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayinin Bursa ekonomisi için öneminden bahseden İbrahim Burkay, kentin 300 milyar lirayı aşan ekonomik işlem hacminde sanayi payının yüzde 46 olduğunu söyledi. Bursa'nın bulunduğu coğrafyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını kaydeden Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kentimiz pandemi döneminde güçlü üretim altyapısı ve ihracat performansıyla tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri olduğunu ispat etti. Bursa'mızın ve ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. Yeni ekonomide ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesi noktasında ölçek ekonomisine geçiş sürecini çok daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bursa ve ülkemizde altyapısı gelişmiş, büyük parselleri olan sanayi alanlarına ciddi şekilde ihtiyacımız var. Odamız liderliğinde çalışmaları devam eden TEKNOSAB, Türkiye'de mega endüstri bölgelerinin ilk örneği olacak. 25 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen TEKNOSAB, Bursa'mızın 25 milyar dolar yıllık ihracat hedefine büyük katkı sağlayacak."

Burkay, kentteki plansız sanayi alanlarını ortadan kaldıracak nitelikli ve kalıcı bir çözüm oluşturulması gerektiğini ifade ederek, "Teknoloji ve çevreyle uyumlu, ihracat hedefleri olan, nitelikli istihdama sahip işletmelerimizin gelişmiş altyapı ve lojistik imkanlarla desteklenmesi kentimizin geleceğine değer katacaktır. Diğer taraftan Bursa'mızın 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içerisinden binde 8 olan sanayi payının artırılması sanayimizin küresel rekabetçiliği açısından büyük bir önem arz etmektedir" diye konuştu.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, pandemi sonrası dünya tedarik zincirinde yaşanan dönüşümün Bursa sanayisi için önemli bir fırsat kapısı açacağını söyledi. Bursa sanayisinin daha da güçleneceği bir dönemin başlamasını beklediklerini ifade eden Alp, "Ancak firmalarımızın karşılaştığı bazı sorunlar var. Bu sorunları hızla çözüme kavuşturmamız gerekiyor. İhracat potansiyeli yüksek olan ama yer sıkıntısı yaşayan çok sayıda firmamız bulunuyor. Özellikle şehir merkezinde yer alan plansız sanayi alanlarında sıkışmış işletmeleri ihracat ve kapasite artışına imkan verecek yeni alternatiflerle buluşturmalıyız. Diğer taraftan sanayicilerimiz, makine ve teçhizat için kullanacağı parayı arsa ve binaya yatırmak zorunda kalıyor. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. RUMELİSİAD olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu hedefler doğrultusunda gerçekleştireceği tüm çalışmalarda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı
BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı
BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:04 Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi
13:59 Duayen hakemler Zorbay Küçük'ün Galatasaray maçındaki yönetimini eleştirdi: Kamyoncu dili
13:48 New York Times, Pentagon'un gizli belgelerini ifşa etti! Dikkat çeken bir Türkiye detayı da var
13:42 Son Dakika: Muslera'dan sonra bir kötü haber de Diagne'den geldi!
13:38 Dolar bozdururken o anları paylaşan Arap turistlerin görüntüleri tartışma yarattı!
13:30 Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun
13:23 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor
12:55 Kabine yarın ekonomi gündemiyle toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var
12:39 Hindistan cevizini açan adam, karşısındaki manzaraya anlam veremedi!
12:37 Tolgay Arslan'dan olay yaratacak sözler: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha büyük
Sinan Engin bombayı patlattı! Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı Sinan Engin bombayı patlattı! Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı         
14:15
Orman kadınının yaptıkları tartışma yarattı! Yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yiyor Orman kadınının yaptıkları tartışma yarattı! Yol kenarında bulduğu ölü hayvanları pişirip afiyetle yiyor         
14:08
Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:00
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 14:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement