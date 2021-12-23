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BTÜ, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'na katkı sağlayacak - Son Dakika

BTÜ, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'na katkı sağlayacak

23.12.2021 16:30
BTÜ, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'na katkı sağlayacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten ve yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından oluşturulan 'Deprem Teknolojileri...

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten ve yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından oluşturulan 'Deprem Teknolojileri Çalışma Grubu' Başkanı olarak görevlendirilen BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iştirakiyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ankara Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda Elazığ ve Malatya depremlerinde, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye girdiğini ifade eden Süleyman Soylu, son yıllarda yaşanan depremleri, selleri ve orman yangınlarını hatırlattı. Afet anlarında bölgelere yaptığı ziyaretleri ve incelemeleri anlatan Soylu, uzun süre bölgelerde kalarak, yapılması gerekenlerin tamamını planladıklarını, yaşanan endişeyi umuda çevirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Afet konusunda üniversitelerle yapılan iş birliklerine de değinen Soylu, yenilenmiş Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın da akademisyenlerle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de 43 üniversitede 45 araştırma ve uygulama merkezinin bulunduğunu, bunun da bir zenginlik olduğunu söyledi. Birden çok afetin aynı anda yaşandığı coğrafyada bulunulduğunu ifade eden Sezer, iklim değişikliğiyle hortum, fırtına ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kalındığını vurguladı. Afetler konusunda zengin bir bilimsel birikime sahip olunduğunu belirten Sezer, Deprem Yönetmeliğinin güncellenmesinde üniversitelerle çalışıldığını bildirdi. Yunus Sezer, afet riskinin azaltılmasına yönelik de çok sayıda çalıştay düzenlendiğini, araştırma ve uygulama merkezlerinde farklı afet türlerine yönelik çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi. Programa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bazı üniversitelerin rektörleri ile araştırma ve uygulama merkezleri başkanları katıldı.

BTÜ deprem ve diğer afet risklerinin azaltılmasında önemli bir paydaş

Afet ve acil durumlara karşı alınacak tedbirler ve sonrasında yapılabilecek çalışmalar konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduklarını ve bu tecrübeyi diğer paydaşlarla paylaşmak için gayret ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Beyhan Bayhan, "Afetler olmasını istemediğimiz fakat bazı noktalarda da kaçınılması güç şeyler. Afet ile mücadelede üniversitelere ve araştırma merkezlerine düşen en önemli görev, muhtemel afet risklerini en aza indirmek ve her ne kadar meydana gelmesini istemesek de yaşandığı andan itibaren oluşabilecek riskleri de öngörüp bu yönde önleyici çalışmalar yapmaktır. Daha önce hazırladığımız ve önemli bilgiler içeren 24 Ocak 2020'deki Elazığ Depremi ve 30 Ekim 2020'deki İzmir Bayraklı Depremi raporlarını kamuoyu ile paylaşarak bu riskler noktasında vatandaşlarımızı uyardık. Bursa Teknik Üniversitesi olarak afet ile mücadele noktasında ihtiyaç olan her noktada alana yönelik akademik bilgimizi ve tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Üniversitemiz bu anlamda gerek teknik gerekse akademik anlamda yeterli seviyededir. Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı bu anlamda üniversitelerin fikir alışverişinde bulunabileceği ve afetle mücadele konusunda ortak eylem planı oluşturabileceği önemli bir toplantı" şeklinde konuştu. - BURSA

BTÜ, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'na katkı sağlayacak
BTÜ, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'na katkı sağlayacak

Araştırma, Türkiye, Deprem, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTÜ, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'na katkı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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