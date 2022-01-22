Üye Girişi
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı - Son Dakika

Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı

22.01.2022 12:36

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte ilk Mersin'in Silifke İlçesinde çıkan ve geçen yıl ilk hasadı 500 TL'den satılan örtü altı can eriğine üreticiler gözü gibi bakıyor. Yaşanan don olaylarına karşı erikler, yakılan sobalarla dona karşı korunmaya çalışılıyor.

Mersin'in Silifke İlçesi Keben Mahallesinde örtü altı erik üreticiliği yapan Murat Temur eşi Zekiye Temur ile birlikte 24 saatini erik serasının içinde geçiriyor. Seranın yırtılan naylonları tamir edilip, sobalar sabaha kadar yakılacak olan odunlarla dolduruluyor.

Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar

"GECE NÖBETLERİNE BAŞLADIK"

Havaların gece-4, -5'lere kadar düşmesinden dolayı erik ağaçlarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz diyen erik üreticisi Murat Temur, "Türkiye geneliyle birlikte Silifke'de de havalar aşırı soğudu. Bizlerde seralarda gece nöbetlerine başladık. Gündüzleri seranın yırtılan naylonlarını tamir edip, yakacak olduğumuz odunlarımızı ayarlıyor, gece de sobalarımızı sürekli yakarak ağaçların dondan etkilenmemesi isin ısıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar

"MART AYINDA HASAT BAŞLIYOR"

Örtü altındaki erik ağaçlarının ocak ayının son günlerde çiçek açacağını belirten Murat Temur, "Ağaçlarımız şu günlerde bir bir çiçek açmaya başladı. Ocak ayının sonunda tamamen çiçek açmış olacak. Mart ayının ilk haftası da hasat etmeye başlayacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar

"İNŞALLAH EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIRIZ"

Sırtında sobalara çuvallarla odun taşıyan Zekiye Temur ise, "Bu günlerde havalar aşırı soğudu için gündüz odunlarımızı hazırlayıp, gece de yakıyoruz. Zor ve meşakkatli bir işimiz var ama inşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar
Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar
YORUMLAR
500

Türkiye, Mersin, Hasat, Erik, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı - Son Dakika Ekonomi


Adana Demirspor'dan gol yağmuru! Volkan Demirel'in takımından Karagümrük'e çok farklı tarife Adana Demirspor'dan gol yağmuru! Volkan Demirel'in takımından Karagümrük'e çok farklı tarife         
18:57
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı         
18:04
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı         
15:21
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13

Son Dakika Haberleri
18:56 Adana Demirspor'dan gol yağmuru! Volkan Demirel'in takımından Karagümrük'e çok farklı tarife
18:47 Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak
18:15 Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı
18:05 Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!
18:03 Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:02 Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
17:33 Erdoğan sinyalini vermişti! Temel gıda fiyatlarını düşürecek KDV düzenlemesinde sona doğru geliniyor
17:23 Eltisi iki çocuğunu kuyuya atmıştı, şimdi de kocası tarafından katledildi!
16:58 Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 19:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement