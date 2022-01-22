Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı

Mersin'in Silifke İlçesi Keben Mahallesinde örtü altı erik üreticiliği yapan Murat Temur eşi Zekiye Temur ile birlikte 24 saatini erik serasının içinde geçiriyor. Seranın yırtılan naylonları tamir edilip, sobalar sabaha kadar yakılacak olan odunlarla dolduruluyor.

"GECE NÖBETLERİNE BAŞLADIK"

Havaların gece-4, -5'lere kadar düşmesinden dolayı erik ağaçlarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz diyen erik üreticisi Murat Temur, "Türkiye geneliyle birlikte Silifke'de de havalar aşırı soğudu. Bizlerde seralarda gece nöbetlerine başladık. Gündüzleri seranın yırtılan naylonlarını tamir edip, yakacak olduğumuz odunlarımızı ayarlıyor, gece de sobalarımızı sürekli yakarak ağaçların dondan etkilenmemesi isin ısıtmaya çalışıyoruz" dedi.

"MART AYINDA HASAT BAŞLIYOR"

Örtü altındaki erik ağaçlarının ocak ayının son günlerde çiçek açacağını belirten Murat Temur, "Ağaçlarımız şu günlerde bir bir çiçek açmaya başladı. Ocak ayının sonunda tamamen çiçek açmış olacak. Mart ayının ilk haftası da hasat etmeye başlayacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

"İNŞALLAH EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIRIZ"

Sırtında sobalara çuvallarla odun taşıyan Zekiye Temur ise, "Bu günlerde havalar aşırı soğudu için gündüz odunlarımızı hazırlayıp, gece de yakıyoruz. Zor ve meşakkatli bir işimiz var ama inşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.