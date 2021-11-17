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Bu ilçede manda çok kıymetli - Son Dakika

Bu ilçede manda çok kıymetli

17.11.2021 10:06
Bu ilçede manda çok kıymetli

Eskişehir'in İnönü ilçesinde her geçen gün artan manda yetiştiriciliği sayesinde kadınlar yaptıkları yoğurt ve kaymakla evlerine ekonomik kazanç sağlarken, elde edilen lezzetler Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sofralarla buluşuyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde her geçen gün artan manda yetiştiriciliği sayesinde kadınlar yaptıkları yoğurt ve kaymakla evlerine ekonomik kazanç sağlarken, elde edilen lezzetler Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sofralarla buluşuyor.

İnönü'de manda sütünden yapılan yoğurt, kaymak ve peynir gibi ürünler şifa kaynağı olarak biliniyor. Genellikle ilçedeki kadınlar tarafından hazırlanan lezzetler, Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor. 50 üretici tarafından yetiştirilen yaklaşık 200 manda, hem ilgilenen kadınların hem de ilçenin önemli bir gelir kaynağı olarak kabul ediliyor. İnönü Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülen manda yetiştiriciliğinin, önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımlarla daha fazla haneye ve hayvan sayısına ulaşması hedefleniyor. Ayrıca manda etinden yapılan sucuklar ise neredeyse yok satıyor.

"Hepimiz ev hanımıyız, bize katkı oluyor"

Gelir elde etmek amacıyla manda yoğurdu ve kaymağı hazırlamaya başladığını dile getiren Fatma Zeybek, "Bir hevesle başladık. Gelir olur diye düşündük. Güzel bir tadı var, kendimiz de çok seviyoruz. Bir inekler başladık, üretmeye çalışıyoruz. Herkese de faydamız olsun istiyoruz. Bizim şu anda 2 tane mandamız var. Evde çok yedirmiyoruz, genellikle çobana veriyoruz. Daha karlı oluyor. Kaymağımız çok güzel olur. Herkes çok beğenir. Bize bir kaymak 60 TL'ye geliyor. Her gün bir tane yapan da olur, gün aşırı yapanlar da var. Hepimiz ev hanımıyız, bize katkı oluyor. Mandalar çoğalsa daha iyi olur" dedi.

"Bakımı normal şartlarda diğer sığırlara göre daha kolay olur"

Gençlerin manda yetiştiriciliğine yönelmesinin önemli olduğuna dikkat çeken üretici Tahsin Çelik, "Manda sucuğuyla, kaymağıyla ve yoğurduyla bulunmaz veli nimet gibi bir şey. Süt veriminin az olması nedeniyle çok fazla tercih edilmiyor ama az olduğu için de yapılan ürünler aranız vaziyette. Bakımı normal şartlarda diğer sığırlara göre daha kolay olur. Mera hayvancılığına daha uygun. Diğer hayvanların yediklerinin aynısını yer, hatta biraz daha az yiyor diye düşünüyoruz. Sucuk için çok aranan bir eti var. Bunu gençlerin yapması önemli. Şu anda 50 yaş ve üzeri yapıyor. 2 tane mandası olan birisi, yavruladığı zaman, sütünü ve yoğurdunu değerlendirirse bir aileye bakar diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Mandanın geliri çok güzel"

Manda sütünden yapılan ürünlerin fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Şu anda ilçede 200'e yakın manda var. Kaymak, yoğurt ve süt yapıyoruz. Etinden de çok güzel sucuk oluyor. İnönü'de yaklaşık 50 yetiştirici var. Mandanın geliri çok güzel. Bir kilo manda sütü 20 lira, manda kaymağı da 65 liradan satılıyor. İnönü Belediyesi'nin katkılarıyla ayakta durduk. Şu anda kadınlarla beraber çalışıyoruz. Zaten kaymağı ve yoğurdu yapan kadınlarımız. Mandayla kadın birleşti, erkeği ayakta tutuyor." - ESKİŞEHİR

Bu ilçede manda çok kıymetli
Bu ilçede manda çok kıymetli
Bu ilçede manda çok kıymetli
Bu ilçede manda çok kıymetli
Bu ilçede manda çok kıymetli

Eskişehir, Türkiye, Zeybek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu ilçede manda çok kıymetli - Son Dakika Ekonomi


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