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Bu mobil uygulamada vatandaş en ucuz alışverişi nereden yapabileceğini öğrenebilecek - Son Dakika

Bu mobil uygulamada vatandaş en ucuz alışverişi nereden yapabileceğini öğrenebilecek

12.02.2022 20:32

Hazine ve Maliye Bakanı, vatandaşı enflasyondan korumak için bir mobil uygulama kurulacağını söyledi. Vatandaşlar, 1 Mart'ta kullanıma sunulacak olan uygulama ile satış noktalarındaki fiyat takibini, en ucuz alışverişi nereden yapabileceklerini, toplam alışveriş tutarını öğrenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonların merakla beklediği fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıkladı. Pakette enflasyonun daha da yükselmesini önlemek için alınacak önlemler de yer aldı.Bakan Nebati, vatandaşların ucuz ürünleri nereden alabileceğini gösteren mobil uygulama ve enflasyonla mücadele timinin kurulacağını söyledi.

MOBİL UYGULAMA 1 MART'TA KULLANIMA SUNULACAK

Mobil uygulamanın 1 Mart'tan itibaren kullanılmaya başlayacağını belirten Nebati, "Bir mobil uygulama başlatıyoruz. Bu mobil uygulama ile vatandaşlarımız enflasyon düşüşüne katkı veren satış noktalarında ürün fiyat takibini yapacak. Satış noktaları kategori ve ürün özelliklerinde kolay arama yapacak. Toplam alışveriş tutarını hesaplayarak en ucuz harita çıkacak. Uygulama 1 Mart'tan itibaren başlayacak. Bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonda mücadelede ortaya konulacak adımların fiyatlara yansımasını engelleyecek tedbirlerimizi ortaya koyacağız." dedi.

Enflasyonla mücadele için mobil uygulama kuruluyor! Vatandaş en ucuz alışverişi nereden yapabileceğini öğrenebilecek

ENFLASYONLA MÜCADELE TİMİ DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILACAK

Denetimlerin daha sıkılaştırılacağını da söyleyen Nebati, "Fiyatları daha sıkı denetlemek için enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Ticaretinizle alıp veremediğimiz yok ama fahiş fiyat uygulayanlar için vergi denetim kurulundaki müfettişlerimiz ve gelir idaresindeki müfettişlerimizle timi oluşturuyoruz. Yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, alışveriş, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu mobil uygulamada vatandaş en ucuz alışverişi nereden yapabileceğini öğrenebilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu mobil uygulamada vatandaş en ucuz alışverişi nereden yapabileceğini öğrenebilecek - Son Dakika
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