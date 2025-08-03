Buharkent'te Taze İncir Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Buharkent'te Taze İncir Hasadı Devam Ediyor

Buharkent\'te Taze İncir Hasadı Devam Ediyor
03.08.2025 11:48  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde taze incir hasadı sürüyor. Bu sezon 25 bin ton rekolte bekleyen Buharkent, Türkiye'nin en önemli taze incir üretim merkezi olma özelliğini sürdürüyor. İhracat geliri 100 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

"Taze incirin başkenti" Aydın'ın Buharkent ilçesinde hasadı devam eden incir, damak çatlatan lezzetiyle sofralarda da yerini aldı. Bölgenin en önemli ihracat ürünü olan incirde bu sezon yaklaşık 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Aydın'ın tadıyla damaklarda iz bırakan lezzeti taze incirde hasat sürüyor. Yetiştirildiği diğer bölgelere göre ortalama 15 gün daha erken hasadı yapılan Buharkent taze inciri, bu erkenciliği ile ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Aroması, lezzeti, rengi ve kukusuyla bir marka olan Buharkent sarı lop taze incirleri sofralara da ulaştı. İlk çıktığı anda pazarda 250 TL gibi fiyatla alıcı bulan incirin şu anki fiyatı ise 150 TL civarında alıcı buluyor. Üreticinin, tüccarın ve tüketicinin memnun olduğu ve sezonda rekoltenin 25 bin ile 30 bin ton arasında gerçekleştirileceği taze incirde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekleniyor.

"Aydın'ın en gözde meyvesi"

Sabahın erken saatlerinde bahçeye gelerek incir toplama işi yapan Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği son sınıf öğrencisi İhsan Civaroğlu, "Büyüklerimizden kalma incir bahçelerimizde hasat yapmaktayız. 30 yaşlarındaki ağaçlarımızda hasat yapıyoruz. Havalarımız iyi gidiyor. Eskiden kalan tarımı şu anki modern tarımla birleştirerek aldığım eğitimi burada da değerlendirmek istiyorum. Turfanda dediğimiz ilk hasatlarda iyi kar elde ediyoruz" dedi.

"Taze incirde bir numarayız"

İncir üretimi ve aynı zamanda da toptancı hali işletmeciliği yapan İbrahim Sancak, ilçede taze incir sezonunun başladığını ifade ederek, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ihracatımız da başlayacak. Buharkent'te sarı lop olsun, Bursa siyahı cinsi incir olsun güzel bir pazarımız var. Rekoltemiz ve kalitemiz çok iyi. Allah'ın izniyle inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Tüketicimiz bu sene bolca taze incir yiyecek" diye konuştu.

"En önemli değerimiz aslında incirdir"

Dünyada taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği ve toptan ticaretinin yapıldığı tek bölgenin Buharkent olduğunu ve Buharkent'i taze incirin başkenti olarak isimlendirdiklerini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Geçmişten gelen alışkanlığımızı ve geleneğimizi sürdürüyoruz. Biz incirde taze incir hasadına yönelmiş durumdayız. Dünyada erkenci taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği bölge olan Buharkent'te ayrıcalık katıyor. Buharkent, Aydın'da ilk incir hasadının yapıldığı yerdir. Erkenci incirlerimiz olan sarı lop ve Bursa siyahı incirlerimizin hasadı, diğer bölgelere göre yaklaşık bir hafta 15 gün önce yapılır. Buharkent açısından ekonomik değeri çok yüksek olan ve ilçe ekonomimize can veren en önemli ürünümüzdür. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

"Üretimde de toptanda da tek yer Buharkent"

Aydın'ın Türkiye'de kuru incir üretiminin en fazla yapıldığı yer olduğunun altını çizen Başkan Erol, "Türkiye'de taze incir üretiminin, toptan ticaretinin yapıldığı tek nokta Buharkent'tir. Bizi de farklı kılan unsur budur. Buharkent'te 25 bin ton civarında taze incir üretimi yapılıyor. Buharkent'in ekonomisini ayakta tutan en önemli unsur taze incirdir. Geçen senenin çok öncesinde bir fiyat görüyoruz. Mevsim nedeniyle de kalitede en üst düzeydeyiz. Kuru incire de dönülecek ancak bizim asıl ürünümüz taze incirdir. Tüm Türkiye'ye ve dünyaya taze incir Buharkent'imizden gönderilir. Vatandaşımız da, çiftçimiz de, üreticimiz de emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. Sezonumuz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Buharkent, İhracat, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buharkent'te Taze İncir Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir

11:42
Avukatı, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi
Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
11:24
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
10:51
Milli sporcu eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı
Milli sporcu eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı
10:35
25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu, müşteriler şikayetçi oldu
25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu, müşteriler şikayetçi oldu
10:08
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum’da intihara kalkıştı
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
09:25
Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
09:24
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
09:22
Ezgi Mola’nın eski eşi kanlar içinde kaldı Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
Ezgi Mola'nın eski eşi kanlar içinde kaldı! Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
09:19
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 11:53:48. #7.11#
SON DAKİKA: Buharkent'te Taze İncir Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.