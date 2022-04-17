Bülent Arınç'tan AK Partilileri sinirlendirecek sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? - Son Dakika
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Bülent Arınç'tan AK Partilileri sinirlendirecek sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?

17.04.2022 23:42

AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle zaman zaman gündem olan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Arınç, hayat pahalılığı ve zamları küçümseyen AK Partili isimleri de eleştirerek, "Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?" dedi.

Bülent Arınç, Kanal 42'de katıldığı Özel Yayın'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisine yönelik sık sık yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözcü'nün haberine göre, Erdoğan'a olan güven ve sevginin azaldığını ifade eden Arınç, şunları söyledi:

''Halk memnun olduğu süreçte bizi 20 yıl iktidara getirdi. Yine memnun olursa kesinlikle emin olun biz gideriz. Halk memnun olup olmadığını bazen 5 yılda bir bazen 3,5 yılda bir seçim sandığında gösterir. Ben hep zaferler gördüm. Ancak siyaseti bıraktığım seçim olan 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti sendeledi. O da bize Allah'ın bir ikazı. 69 seçimlerinden beri bu işlerin içerisindeyim. Erbakan Hoca'nın seçimlerinde Konya'ya gelmiş, propaganda yapmış bir insanım. Konyalı Hoca'ya nasıl 40 bin oy verdi bunu biliyorum, boşuna vermedi. 'Bu adamda iş var' dedi.''

"TAYYİP BEY'E OLAN SEVGİ VE GÜVEN ZAYIFLAMIŞ OLARAK DEVAM EDİYOR"

''Hem dindar hem akıllı hem profesör hem motor yapmış, bizim istediğimiz bu. Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz.'' diyen Arınç, sözlerine şu şekilde devam etti: ''Erbakan Hoca'da buldular. 3 milletvekillik oy aldı. Ondan sonra 9 milletvekili verdi onun partisine. Güvendi… Sonra AK Parti geldi hepsini AK Parti'ye verdi. Benim adım Doğrucu Davut. 9 köyden kovmuşlar 10'uncu köye şimdilik sığındık. Ama geçenlerde güzel bir söz buldum. 'Söylediğin doğru olsun gerisi 9 köyün işi' diyor. Şimdi Tayyip Beye olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım.

"ULAN 2 KİLO ET KAÇ PARA BİLİYOR MUSUN SEN?"

Zamları ve hayat pahalılığını küçümseyen açıklamalarda bulunan AK Partili isimleri de eleştiren Arınç, şunları söyledi; "Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabi. Dikkatsizliğine vermek tabi yoksa çok iyi bir insandır. Konya'dan da bir milletvekili de 'minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?"

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Son Dakika Ekonomi Bülent Arınç'tan AK Partilileri sinirlendirecek sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? - Son Dakika


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