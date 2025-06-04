Bulgaristan 2026\'da Avroya Geçiyor

AB Komisyonu, 2007 yılından itibaren AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından, avro para birimini kullanmayan Birlik üyesi ülkelerin Avro Bölgesi'ne katılımına hazırlık seviyelerinin değerlendirildiği yakınlaşma raporu yayımlandı. Raporda, Bulgaristan'ın, Avro Bölgesi'ne katılım sürecinde ilerleme gösterdiği belirtilerek, "AB Komisyonu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmeye hazır olduğu sonucuna vardı" ifadesine yer verildi.

Raporda, Bulgaristan'ın avroya geçiş için gereken kriteri yerine getirdiği, ülkenin avroya geçmesiyle Avro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacağı vurgulandı.

Bulgaristan'ın avroya geçişine ilişkin nihai karar Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) görüşlerini bildirmesinin ardından AB Konseyi tarafından alınacak.