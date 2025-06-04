Bulgaristan Avroya Geçiş İçin Hazır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2007 yılından beri AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğu bildirdi.

AB Komisyonu tarafından, avro para birimini kullanmayan Birlik üyesi ülkelerin Avro Bölgesi'ne katılımına hazırlık seviyelerinin değerlendirildiği yakınlaşma (Convergence) raporu yayımlandı.

Bulgaristan'ın, Avro Bölgesi'ne katılım sürecinde ilerleme gösterdiği belirtilen raporda, "AB Komisyonu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmeye hazır olduğu sonucuna vardı." ifadesine yer verildi.

Raporda, Bulgaristan'ın avroya geçiş için gereken kriteri yerine getirdiği, ülkenin avroya geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacağına işaret edildi.

Bulgaristan'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) tüzüğündeki gerekliliklerle uyumlu bulunduğu ifade edilen raporda, Komisyon değerlendirmesinin fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı, düşük uzun vadeli faiz oranları, ödemeler dengesi, ürün, iş gücü ve finans piyasalarının entegrasyonu gibi çok çeşitli faktörleri içerdiği kaydedildi.

Bulgaristan'ın avroya geçişine ilişkin nihai karar Avrupa Parlamentosu (AP) ve ECB'nin görüşlerini bildirmesinin ardından AB Konseyi tarafından alınacak.

Avro Bölgesi hakkında

Avro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan'ın avro para birimine geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi üye sayısı 20'ye ulaşmıştı.

Avro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yürütülüyor.???????