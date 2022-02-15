- Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

EDİRNE - Türkiye'deki ihracat yoğunluğuna bağlı yaşanan tır kuyrukları Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yansıdı.

Bulgaristan'ın tır çıkış işlemlerine yavaş cevap vermesine bağlı olarak Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre tır kuyruğu oluştuğu görüldü. Türkiye'de artan ihracata bağlı olarak Edirne'deki sınır kapılarında uzun tır kuyrukları oluştu. Bulgaristan tarafının tır alımında yetersiz kalması ve işlemleri yavaş yürütmesi sebebiyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda başı sonu gözükmeyen kuyruklar tır sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Gümrükten geçmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen tır sürücüleri, kuyrukta beklemenin zorluğunu yaşıyor.