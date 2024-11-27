Burdur'da Faizsiz Kredi Destek Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Burdur'da Faizsiz Kredi Destek Programı

Burdur, turizm potansiyelini artırmak için 50 milyon lira bütçeli faizsiz kredi programı başlattı.

27.11.2024 15:16
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Burdur'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından "Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı" başlatıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin turizm kapasitesinin artırılması, doğa, spor ve tarihi yerler ile ekoturizm alternatiflerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Turizm pastasından alabilecekleri en büyük payı hedeflediklerini dile getiren Bilgihan, şunları kaydetti:

"Kentteki turizmin sürdürülebilirliğine ne kadar katkı sunabiliriz, yeni bir alternatif alan geliştirebilir miyiz, yeni bir turizm perspektifi oluşturabilir miyiz? Bu hedeflere bakmamız gerekiyor. El ele vererek bu süreçleri doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Burdur, saklı bir cennet, gizli kalmış bir hazine. İnsan basit bir araştırma yapsa bu kadar çok şeyin nasıl bir şehirde bir arada bulunduğuna hayret eder, sonrasında bu kadar çok şeyin nasıl gizli kaldığına hayret eder. Bu destek, saymakla bitiremeyeceğimiz kültürel zenginliğimizi, tarihi ve doğal mirasımızı dünyayla, coğrafyayla paylaşabileceğimiz bir pencere olabilir."

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Volkan Güler, destek programıyla, kıyı şeridine yığılmış olan turistleri iç kesimlere taşıyacak altyapının niteliğinin iyileştirilmesi turizm hizmetlerinin çeşitliliğini sağlamak istediklerini belirtti. Güler, böylece mevcut turizm faaliyetlerini sürdürülebilir kılacaklarını vurguladı.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, destekleri artırmak için çalışmalar yürüttüklerini işaret ederek, "Bu desteklerin daha fazla gelmesi için, işletmelerin ayakları yere basan daha fazla projeler üretip sunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

500 bin lira ile 7 milyon lira arasında faizsiz kredi

Program, kıyı şeridine sıkışmış turizm faaliyetlerini bölge geneline yaymayı, turizm ürünleri çeşitliliğini artırmayı ve mevcut turizm faaliyetlerinin yeşil dönüşüm entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor. Program kapsamında, projesi kabul edilen işletmelere toplamda 50 milyon lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlanacak.

Destek programıyla işletmelere 500 bin lira ile 7 milyon lira arasında faizsiz kredi sağlanacak. Programın son başvuru tarihi ise 20 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Turizm, burdur, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur'da Faizsiz Kredi Destek Programı - Son Dakika

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