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Ekonomi

Burdur'un Turizm Vizyonu

Burdur\'un Turizm Vizyonu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Burdur'un turizmde rekabet gücünü artırmak için stratejiler geliştirecek.

03.10.2024 09:46
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde uluslararası rekabetin arttığını belirterek, "Tam anlamıyla keşfedilmemiş destinasyonları gündeme getirmek, hatırlatmak en verimli şekilde tanıtmak ve pazarlamak gerekiyor." dedi.

Turizm Yüzyılı Burdur Lansman toplantısı, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ın yanı sıra bürokrat, akademisyen, turizm sektör temsilcisi ile çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Burdur'un sahip olduğu ekolojik zenginlikleri korumaya ve tanıtmaya yönelik adımların atılacağını belirtti.

Bilgehan, "Salda Gölü çevresinde çok güzel dokunuşlarla Çevre Bakanlığımızın önderliğinde güzel çalışmalar başladı. İnşallah bunların devamını getireceğiz. Hem yöre insanımızla hem sektörü bilen, tanıyan insanlarımızla birlikte ekolojik dengeyi korumaya, tanıtmaya dönük duyarlı çevreci yaklaşımları benimsemeye ve beslemeye yönelik projelerimiz, çalışmalarımız olacak." şeklinde konuştu.

Burdur'un hem antik kentler hem de etnografya bakımından çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunun altını çizen Bilgihan, bu özelliklerin tanıtılması için çalışacaklarını dile getirdi.

Bilgehan, "Geleneklerimizi, Teke yöresinin baskın kültürünü mutlaka çok iyi anlatmamız, tanıtmamız ve planlı bir şekilde bu çalışmaları yürütmemiz son derece önemli. Dolayısıyla bugünkü toplantının da güzel sonuçları olacağını temenni ediyorum. Umut ediyorum ki bu çalışmalar beraberinde diğer çalışmalarla birlikte Burdur güzel ve önemli bir destinasyon merkezi olacaktır." dedi.

"Ortak akılla hareket etmeye büyük önem veriyoruz"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizmde artan uluslararası rekabete dikkati çekerek, dünyanın dört bir yanında turizm pastasından daha fazla pay almak isteyen birçok ülkenin, vizyoner yaklaşımlarla yeni destinasyonlar ve yeni turizm ürünleri yarattığını kaydetti.

Bağlıkaya, "Biz de 4-5 şehre ve yılın belli dönemine sıkışan mevcut durumu değiştirmek, sürdürülebilir başarıyı yakalamak ve hep daha iyisini yapmak için yılmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Turizmdeki mevcut başarıların artarak devam etmesi için ülkemizdeki paha biçilemeyen, henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş destinasyonları gündeme getirmek, hatırlatmak en verimli şekilde tanıtmak ve pazarlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Turizm Yüzyılı projesinde ortak akılla hareket etmeye büyük önem verdiklerin söyleyen Bağlıkaya, "Turizm Yüzyılı kapsamında düzenlediğimiz geniş katılımlı toplantılarda ortak akılla, daha önce yapılmış olan değerli çalışmalarla birlikte doğru bir yaklaşım ve strateji oluşturmaya özen gösterdik. Bu vesileyle projemize inanarak bizimle çalışmalara katılan destek veren, görüş bildiren, başta Rektör'ümüze ve akademisyenlerimize, turizmcilerimize, Burdur halkına ve değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Burdur'u kitle turizminin tahrip ediciliğinden uzak tutmak çok önemli"

Bağlıkaya, kitle turizminin tahrip ediciliğinden uzak tutarak ve katma değer yaratarak Burdur turizmini geliştirmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burdur'u kitle turizminin tahrip ediciliğinden uzak tutmak çok önemli. Bu güzel kenti tarihi ve kültürel değerleri, gastronomisi, el değmemiş güzellikteki doğasıyla, öne çıkan bir destinasyon olarak konumlandırmalıyız. Turizmin kent ekonomisi için katma değer yarattığı turizm girdisinin bölgede yaşayanlara katkı sağladığı bir Burdur hayal ediyoruz. Burdur'u geçip gidilen değil, konaklanan, gezilen, vakit geçirilen bir şehir olarak görmek istiyoruz."

"Burdur turizmi, şehrin kültürünü ve değerlerini koruyan bir anlayışla geliştirilmeli"

DEİK Başkanı Nail Olpak da Burdur'un kamuoyunda tanınırlığı konusunda eksiklikler olduğuna işaret ederek, "Salda Gölü, Sagalassos ve Kibyra Antik Kenti, İnsuyu Mağarası gibi önemli yerlerin Burdur'da yer aldığı birçok insan tarafından bilinmiyor." dedi.

TÜRSAB'ın ortaya koyduğu Turizm Yüzyılı projesinin katma değer oluşturduğunu dile getiren Olpak, Burdur turizminin şehrin kültürünü ve değerlerini koruyan bir anlayışla geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından etkinlikte bir sunum gerçekleştiren TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlker Ünsever ise Burdur Arama Konferansı sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Ünsever, 2023 Mayıs'ta 45 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Turizm Yüzyılı Arama Konferansı'nın son derece faydalı çıktılar oluşturduğuna dikkati çekerek, Burdur turizminin geleceği için seyahat acentelerinin hazırlayacakları tur paketlerinin çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Arama Konferansı'nda Burdur'un kültür ve gastronomi turları için önemli bir destinasyon olarak yapılandırılması konusundaki görüşün öne çıktığının altını çizen Ünsever, alternatif olarak spor ve toplantı turizmi açısından da Burdur'un önemli potansiyel taşıdığını dile getirdi.

Ünsever, Burdur'un yöresel kültürel zenginliği çerçevesinde festivaller düzenlenmesi, doğa ve macera turlarının organize edilmesi, balon turları yapılması, yürüyüş rotaları düzenlenmesi gibi önerilerin de hayata geçmesinin Burdur turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşma ve sunumların ardından Gazeteci İhsan Aktaş moderatörlüğün de gerçekleşen panelde DEİK Başkanı Nail Olpak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Sanatçı Sümer Ezgü ve Televizyon Programcısı Güven İslamoğlu Burdur turizmi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, Burdur, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur'un Turizm Vizyonu - Son Dakika

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