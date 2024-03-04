Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, açıklanan enflasyon oranlarını değerlendirdi.
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, açıklanan şubat ayı enflasyonlarının ardından açıklamalarda bulundu. Yazgan, kamu görevlilerine verilen zamların, yılın daha ilk aylarında enflasyon karşısında güvence altına alınması ve kamu görevlilerinin maaşlarının yeniden düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Bu çerçevede Yazgan, refah payı, tüm kamu görevlilerine kira yardımı ve büyükşehir tazminatı taleplerini tekrarladı.
Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, TÜFE'deki değişimin, Ocak ayına göre, Şubat ayında yüzde 4.53, Aralık ayına göre ise yüzde 11.54 artış şeklinde gerçekleştiğini belirten Yazgan, "Ramazan ayının başında enflasyonun yükselişine devam etmesine, Ramazan sebebiyle piyasalarda yaşanan fırsatçı fiyat artışları da eklenecektir" açıklamasında bulundu.
Kamu görevlileri ve vatandaşların artan enflasyon karşısında öncelikli olarak alım güçlerinin korunması ve müteakiben artırılması gerektiğini belirten Yazgan, hükümetin piyasalardaki fiyat istikrarını korumaya yönelik adımlar atmasının kaçınılmaz kıldığını dile getirdi.
Yazgan, Büro Memur-Sen olarak, daha önce dile getirdikleri; kiralardaki tavan zam oranı uygulamasının, gıda ürünleri başta olmak üzere tüketim ürünlerinde de uygulanması gerektiğinin altını çizdi. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan: Kamu görevlilerinin maaşları yeniden düzenlenmeli - Son Dakika
Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Türk şirketlerin Suudi Arabistan'da en iyi ortağı nasıl bulacağına yönelik çalışma yapması gerektiğini belirterek, ülkede görünenden daha büyük bir pazar olduğunu söyledi. Aydın, Suudi Arabistan'daki dev projelerden Türk firmaların nasıl daha fazla pay alabileceği üzerine çalıştıklarını kaydederek, İstanbul KÖİ Haftası'nda da Suudi Arabistan'a özel oturum yapılacağını bildirdi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Programı' kapsamında 'Frig Vadisinin Kalbi Han Arıcılıkla Güçleniyor' projesinin bilgilendirme toplantısı Han ilçesinde gerçekleştirildi. Proje, arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi, doğal kaynakların yönetimi, genetik kaynakların korunması ve aile çiftçiliğinin desteklenmesi amacıyla hayata geçiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 307 balıkçıya 4,5 milyon liralık bakım malzemesi desteği veriyor. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapılan dağıtım töreninde denizdeki müsilaj sorununa dikkat çekerek, denizi temiz tutmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi projesinin devam ettiğini ve bu çalışmanın dünyadaki önemli çevre projelerinden biri olduğunu belirtti. Balıkçılar ise destekten memnuniyetlerini dile getirerek, temizlik çalışmalarının balık popülasyonunu artırdığını ifade ettiler.
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Şubat ayında Denizli ihracatının yüzde 6,2 oranında arttığını açıkladı. Şubat ayı ihracat verilerine göre, Denizli'nin öne çıkan sektörlerinde tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 2,8 artış gösterirken, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 4,1 azaldı. Makine ve aksamları sektörü ise yüzde 60 artışla sürdürülebilir ihracatını sürdürdü. İngiltere, Denizli'den en fazla ihracat yapılan ülke oldu.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2023 yılı kesin hesabı, şubat ayı olağan meclis toplantısında görüşülerek onaylandı. Toplantıda ayrıca TSO'nun faaliyetleri, katılımları ve projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında '2024 Yılı Ramazan Ayı Döneminde Öğrencilere Yemek İkramı Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında, MSKÜ'de eğitim gören öğrencilerin iftar yemeği Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacak. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, protokolün öğrencilere katkı sağlamasını ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı pazarında vatandaşlarla ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşlar, enflasyon karşısında zor durumda olduklarını anlatırken, Çerçioğlu'nun sosyal belediyecilik projeleriyle ekonomik olarak nefes aldıklarını dile getirdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Adana'da son 21 yılda 149 tesisle 41 milyar 582 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı. Balta, bu yatırımların sulama alanında 39 tesiste 1 milyon 305 bin 410 dekar tarımsal arazinin sulamaya açılmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, Adana'da yapımı devam eden 7 barajın tamamlanmasıyla 15 bin 20 dekar tarımsal arazinin daha sulama suyuna kavuşacağını ifade etti. Balta, ayrıca 28 hidroelektrik enerji tesisiyle enerji alanında yıllık 10 milyar 600 milyon lira katkı sağlandığını ve planlama aşamasında olan 19 adet HES ile ülkenin enerjisine güç vereceklerini söyledi. DSİ Genel Müdürü Balta, gelecekte de ekonomik geliri artıracak ve Türkiye'nin refah düzeyini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.
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