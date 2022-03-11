Bursa 19. Kitap Fuarı başladı - Son Dakika
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Bursa 19. Kitap Fuarı başladı

11.03.2022 16:38
Bursa 19. Kitap Fuarı başladı

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 19. Kitap Fuarı" kapılarını açtı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 19. Kitap Fuarı" kapılarını açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara 300'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.

Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 65 kültür etkinliği ile birçok yazar fuar boyunca okurlarla buluşacak.

Fuarla ilgili etkinlik takvimine "bursakitapfuari.com" internet sitesinden ve "kitapfuari" adlı sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) destekleriyle yapılan fuar, 20 Mart'a kadar sürecek.

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki yıl aradan sonra Bursa Kitap Fuarı'nı açmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Fuarda 80 etkinlik ve 350 yazar ile bir araya gelecek ziyaretçilerin kitapların keyifli dünyasına yolculuğa çıkacağını aktaran Ersözlü, "İlgiyle takip edilen Bursa Kitap Fuarı'na bölgedeki tüm kitapseverleri bekliyoruz. Fuarımızın hazırlanmasında yıllardır iş birliği içinde olduğumuz Türkiye Yayıncılar Birliği başta olmak üzere, desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Fuarımızın okuma alışkanlıklarımızı olumlu yönde etkilemesini temenni ediyorum." dedi.

Bursa 19. Kitap Fuarı başladı
Bursa 19. Kitap Fuarı başladı

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Türkiye, Kitap, Bursa, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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