Bursa'da bayramda ulaşım ilk iki gün ücretsiz - Son Dakika
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Bursa'da bayramda ulaşım ilk iki gün ücretsiz

07.07.2022 14:03
Bursa'da bayramda ulaşım ilk iki gün ücretsiz

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk iki günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk iki günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından "Hemşehrilerimiz sevdiklerine rahatça ulaşabilsin diye Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz.. 'BursaİçinCanlaBaşla' diyerek paylaştığı bildirimde BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz hizmet verecektir' ve 'Uygulamanın kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerlidir' ifadelerine yer verildi. - BURSA

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Bursa'da bayramın ilk iki günü toplu ulaşım ücretsiz olacak Bursa'da bayramın ilk iki günü toplu ulaşım ücretsiz olacak Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da bayramda ulaşım ilk iki gün ücretsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bayramda ulaşım ilk iki gün ücretsiz - Son Dakika
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