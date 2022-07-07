Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından "Hemşehrilerimiz sevdiklerine rahatça ulaşabilsin diye Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz.. 'BursaİçinCanlaBaşla' diyerek paylaştığı bildirimde BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz hizmet verecektir' ve 'Uygulamanın kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerlidir' ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bursa'da bayramda ulaşım ilk iki gün ücretsiz - Son Dakika

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