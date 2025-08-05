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Ekonomi

Bursa'da Elektrikli Araç Eğitimi

Bursa\'da Elektrikli Araç Eğitimi
05.08.2025 14:30
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BTSO, otomotiv sektörü için hibrit ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik eğitimler düzenliyor.

Türkiye'de hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda nitelikli personel ihtiyacı da artıyor. Bu noktada Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren 'Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi' otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme nitelikli eğitim programlarıyla destek veriyor.

Türkiye'nin otomotiv üretim üssü Bursa'ya kazandırılan Mükemmeliyet Merkezi, yeni nesil motorlu araçlara yönelik eğitim altyapısı için öncü bir rol üstleniyor. BUTGEM çatısı altında sektöre yönelik yeni bir eğitim programı daha düzenlendi. Bursa başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen kursiyerler Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Temel Elektrik-Elektronik ve Bakım-Servis-Diagnostik Eğitimlerini tamamladı. Kursiyerler, BTSO BUTGEM onaylı sertifikalarını almaya hak kazanırken, eğitim elektrik-elektronik temellerinden yüksek voltaj sistem güvenliğine, motor yönetiminden arıza teşhisine kadar birçok konuyu kapsadı. Katılımcılar ayrıca, sektörde kullanılan diagnostik cihazlarla uygulamalı eğitim alarak pratik becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

"Eğitim bana bir vizyon çizdi"

Ankara'dan eğitime katılan kursiyerlerden Erhan Yılmaz, aldığı eğitim sayesinde sektörde daha hızlı ilerleme yeteneği kazandığını belirterek, "Beklentimin çok üzerinde bir programdı. Hem teorik hem de uygulamalı olarak donanımlı bir şekilde hazırlandık. Bu eğitim, bana sektörde nasıl ilerleyeceğim konusunda ciddi bir vizyon kazandırdı. Kullanılan ekipmanlar Avrupa standartlarını karşılayan, özel donanımlı araçlardı. Herkese tavsiye ederim" dedi.

"Sektörde bir adım önde olduğumu hissediyorum"

Kursiyerlerden Eray Yılmaz otomobil bakım hizmeti verdiğini ve yeni nesil araç teknolojileri konusunda kendisini geliştirmek için BUTGEM'e başvurduğunu belirterek, "Atölye ortamı ve kullanılan cihazlar oldukça etkileyiciydi. Eğitmenler çok yetkindi, uygulamalı bölümler sayesinde bilgimizi somutlaştırdık. Sektörde bir adım önde olduğumu hissediyorum artık" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Arda Şen, eğitim programının elektrikli ve hibrit araçların teknik altyapısına adapte olmama çok büyük destek olduğunu belirtirken, Bayram Aldemir ise eğitim programında hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinin detaylarının yanı sıra özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olduklarını da söyledi.

"Eğitimler devam edecek"

BTSO BUTGEM Eğitim Vakfı Koordinatörü Murat Kurtlar, hibrit ve elektrikli araçlar alanında verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, "Otomotiv sektöründeki dönüşüm hızla devam ediyor. Biz de BTSO öncülüğünde çalışmalarını sürdüren BUTGEM olarak, bu dönüşüme uyum sağlayacak nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi misyon edindik. Eğitimlerimizle hem teorik hem de pratik bilgi donanımına sahip katılımcılar yetiştiriyoruz. Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik bu tür programları artırarak sürdüreceğiz. En büyük hedefimiz geleceğin teknolojilerini bilen, uygulayabilen bireyler yetiştirmektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Elektrikli Araç Eğitimi - Son Dakika

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